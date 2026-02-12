Με τη συμμετοχή πλήθους πολιτών και επισκεπτών ξεκίνησαν σήμερα οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Τσικνοπέμπτη στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα από μια οργανωμένη εθιμική διαδρομή, ο Δήμος Αθηναίων και ο ΟΠΑΝΔΑ έδωσαν το σύνθημα για την έναρξη της περιόδου της Αποκριάς, συνδυάζοντας την παράδοση με τη σύγχρονη αστική εορταστική ατμόσφαιρα.

Η Πολιτιστική Εταιρεία Ορχηστικής Τέχνης «Βάκχαι» εκκίνησε στις 11:00 από την πλατεία Συντάγματος, διασχίζοντας την οδό Ερμού. Η πομπή, η οποία πλαισιώθηκε από παραδοσιακούς χορούς, κατέληξε στην πλατεία Κοτζιά, όπου πραγματοποιήθηκε η αναβίωση του εθίμου των Κορδελάτων της Νάξου.

Εκπρόσωπος της ομάδας «Βάκχαι» εξήγησε τον ιστορικό και κοινωνικό συμβολισμό του εθίμου, επισημαίνοντας: «Το έθιμο αποτελούσε μέσο επικοινωνίας μεταξύ των νέων στις τοπικές κοινωνίες. Τα μαντήλια που φέρουν οι χορευτές στο γιλέκο τους συμβολίζουν τη συμμετοχή τους σε γάμους και τον χορό με τις νεόνυμφες, λειτουργώντας ως τεκμήρια κοινωνικής δραστηριότητας.

Ρωξάνη Μπέη: «Προτεραιότητα η διατήρηση των παραδόσεων»

Σε δηλώσεις της στο Orange Press Agency, η Πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, κ. Ρωξάνη Μπέη, τόνισε τη σημασία της σημερινής ημέρας για την κοινωνική συνοχή της πόλης.

«Ξεκινήσαμε από την πλατεία Συντάγματος με τους συνεργάτες μας που κάθε χρόνο τιμούν τον ΟΠΑΝΔΑ και τον Δήμο Αθηναίων, προσφέροντας ζωντάνια στην πόλη. Όλοι χρειαζόμαστε τη χαρά των Αποκριών για να θυμηθούμε τις παραδόσεις μας αλλά και να γιορτάσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Μπέη υπογράμμισε ότι η Τσικνοπέμπτη αποτελεί την επίσημη αφετηρία ενός εκτενούς προγράμματος εκδηλώσεων, οι οποίες θα κορυφωθούν την Κυριακή της Αποκριάς με τη μεγάλη παρέλαση και την Καθαρά Δευτέρα στον λόφο του Φιλοπάππου.

Λαϊκό γλέντι στη Βαρβάκειο Αγορά

Το επίκεντρο των εορτασμών μεταφέρθηκε στη συνέχεια στη Βαρβάκειο Αγορά, όπου το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής του ΟΠΑΝΔΑ πλαισίωσε μουσικά το καθιερωμένο ψήσιμο. Η συμμετοχή του κόσμου υπήρξε μαζική, ενισχυμένη από τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική επιστροφή των υπαίθριων εορταστικών δρώμενων στις γειτονιές της πρωτεύουσας.

