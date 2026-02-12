Εσείς σε ποια κατηγορία ανήκετε; Μήπως είστε από αυτούς που χαίρονται με την καρδιά τους την Τσικνοπέμπτη και, άρα, διοργανώνουν μεγάλα τσιμπούσια στο σπίτι, κάνουν τα ψώνια τους μέρες πριν, ετοιμάζουν σαλάτες, ντιπ και συνοδευτικά και ανάβουν κάρβουνα από νωρίς για να μυρίσει η γειτονιά κρεατάκι;

Ή μήπως τιμάτε το έθιμο ρίχνοντας μια-δυο μπριζόλες κι ένα λουκάνικο στο σχαροτήγανο έτσι για να τσικνήσετε στα γρήγορα μετά από μια κουραστική ημέρα στη δουλειά;

Θα μπορούσατε, βέβαια, να είστε από εκείνους που αρέσκονται στο έξω. Άρα, πιθανότατα έχετε ήδη κάνει κράτηση σε κάποιο εστιατόριο, ταβέρνα ή συνοικιακή ψησταριά -για delivery ούτε λόγος μέρα που είναι, εκτός αν έχετε φροντίσει να παραγγείλετε από την προηγούμενη και να προετοιμαστείτε ψυχολογικά για το ενδεχόμενο τα σουβλάκια και τα κοκορέτσια σας να φτάσουν στο τραπέζι παγωμένα.

Τέλος, αν αυτοχαρακτηρίζεστε ως vegans, vegetarians, pescetarians ή αν απλώς ακολουθείτε μια διατροφή που αποκλείει το κρέας από το καθημερινό σας διαιτολόγιο, τότε πιθανότατα δεν έχετε καν κάνει κλικ σε αυτό το άρθρο. Οι υπόλοιποι, όμως, -ακόμη και όσοι σχεδίαζαν να φάνε έξω μπορεί να αλλάξουν γνώμη και να τσικνίσουν κατ’ οίκον- σίγουρα θα επωφεληθούν από τα χρήσιμα tips που ακολουθούν: η επιλογή του κατάλληλου κρέατος, το ψήσιμο που του πρέπει για να αναδειχθεί η γεύση του και προτάσεις πιάτων για να βρει ο κάθε κρεατοφάγος εκείνο που καλύτερα θα ικανοποιήσει τις ορέξεις του. Μέρα που είναι και οι υπερβολές επιτρέπονται.

Το ιδανικό παϊδάκι

Μπορούμε να το επιλέξουμε κλασικό αρνίσιο ή από προβατίνα ή ζυγούρι –κομμάτια που είναι πολύ της μόδας τελευταία– αλλά μόνο από πλευρά. Όλη η επιτυχία είναι να ζητήσουμε από τον κρεοπώλη να το κόψει λεπτό, 1½-2 εκ., και ομοιόμορφα όλα τα κομμάτια.

Αν δεν έχουμε μπάρμπεκιου, αυτή η συνταγή θα μας ψήσει το πιο λαχταριστό παϊδάκι στον ηλεκτρικό φούρνο. Η μαρινάδα βοηθά το κρέας να μην ξεραθεί, αλλά να κάνει και την ιδανική κρούστα. Επειδή κάθε φούρνος έχει τα μυστικά του, στα 20 λεπτά αρχίζουμε να το παρακολουθούμε ώστε να μην παραψηθεί. Το βγάζουμε από το φούρνο μόλις το λιπάκι αποκτήσει τη χρυσαφένια, ξεροψημένη κρούστα.

Χρόνος πρετοιμασίας: 5΄

Χρόνος αναμονής: 4 ώρες

Χρόνος ψησίματος: 30΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά

2 κιλά αρνίσια παϊδάκια

½ φλιτζ. ε.π. ελαιόλαδο

1 σκελίδα σκόρδο λιωμένη

2 κ.σ. μουστάρδα

1 ματσάκι φρέσκο θυμάρι

1 λεμόνι, ξύσμα και χυμό

Ρίγανη για το σερβίρισμα

Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

Ανακατεύουμε πολύ καλά σε ένα μεγάλο μπολ, το λάδι, το σκόρδο, τη μουστάρδα, το θυμάρι και το λεμόνι – χυμό και ξύσμα. Προσθέτουμε τα παϊδάκια, φροντίζοντας να καλυφθούν πλήρως από τη μαρινάδα. Τα σκεπάζουμε με μεμβράνη κουζίνας και τα αφήνουμε να μαριναριστούν όλη νύχτα ή για τουλάχιστον 4 ώρες. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180°C. Απλώνουμε στο ρηχό ταψί του φούρνου τα παϊδάκια με τη μαρινάδα τους. Τα αλατοπιπερώνουμε και τα ψήνουμε για 30 λεπτά, φροντίζοντας να τα γυρίσουμε και από την άλλη μεριά στη μέση του ψησίματος. Σερβίρουμε τα παϊδάκια με ρίγανη ή μπούκοβο και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Δεν ξεχνάμε να βάλουμε στο πλάι και ένα λεμόνι κομμένο στη μέση.

Το λουκάνικο

Μετά το παϊδάκι, είναι το απόλυτο must της Τσικνοπέμπτης. Λουκάνικα πια υπάρχουν για όλα τα γούστα, από απλό χοιρινό μέχρι αγριογούρουνου, μαύρου ελληνικού χοίρου ή βουβαλίσια, που είναι και τα πιο νόστιμα. Και εδώ η επιτυχία ξεκινά από την αγορά. Θα προτιμήσουμε την ελληνική, μικρή παραγωγή, για λουκάνικα πιο υγιεινά, χωρίς συντηρητικά και λοιπά χημικά.

Χρόνος προετοιμασίας: 5΄

Χρόνος ψησίματος: 10΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά

Το λουκάνικο που προτιμάμε, σε ροδέλες

1 φλιτζ. κόκκινο κρασί

Χυμό από 1 πορτοκάλι

Λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό

Εκτέλεση

Ζεσταίνουμε πολύ καλά ένα αντικολλητικό τηγάνι, να κάψει. Βάζουμε μέσα το λουκάνικο και το ψήνουμε χωρίς προσθήκη λιπαρής ουσίας και από τις δυο πλευρές. Σβήνουμε με το κρασί και το χυμό πορτοκαλιού. Αφήνουμε τα υγρά να εξατμιστούν σε δυνατή φωτιά μέχρι να καραμελώσει η σάλτσα και σερβίρουμε με το μαϊντανό.

Bacon mushroom melt burger

Από τον Βασίλη Σπόρο

Χρόνος προετοιμασίας: 30′

Χρόνος μαγειρέματος: 20′-30′

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 4 μερίδες

4 ψωμάκια μπριός

800 γρ. κιμά μοσχαρίσιο (λάπα)

8 φέτες έμενταλ

8 φέτες μπέικον

Αλάτι, πιπέρι

Για τα καραμελωμένα κρεμμύδια

2 μέτρια λευκά κρεμμύδια κομμένα émincé (πολύ λεπτές φέτες)

3 γρ. βούτυρο

Για τα μανιτάρια

100 γρ. μανιτάρια σαμπινιόν σε φέτες

30 γρ. βούτυρο

30 ml λευκό κρασί

Για τη μαγιονέζα σκόρδου

130 γρ. μαγιονέζα

15 ml μηλόξιδο

30 γρ. παρμεζάνα τριμμένη

5 γρ. σκόρδο τριμμένο

Εκτέλεση

Λιώνουμε σε ένα αντικολλητικό σκεύος και σε χαμηλή φωτιά το βούτυρο και σιγομαγειρεύουμε τα κρεμμύδια μέχρι να καραμελώσουν. Λιώνουμε σε ένα αντικολλητικό τηγάνι και σε χαμηλή φωτιά το βούτυρο (30 γρ.) και σοτάρουμε τα μανιτάρια. Σβήνουμε με το κρασί και τα αφήνουμε σε χαμηλή φωτιά μέχρι να αφυδατωθούν και να μειωθεί ο όγκος τους κατά 50%. Ανακατεύουμε καλά σε μια μπασίνα όλα τα υλικά για τη μαγιονέζα μέχρι να ομογενοποιηθούν. Ψήνουμε σε αντικολλητικό τηγάνι το μπέικον χωρίς προσθήκη λιπαρής ουσίας μέχρι να γίνει τραγανό. Χωρίζουμε τον κιμά σε τέσσερις μπάλες και τις πλάθουμε σε μπιφτέκια. Τα αλατοπιπερώνουμε και τα ψήνουμε στο barbecue ή σε αντικολλητικό σκεύος να πάρουν χρώμα και από τις δύο πλευρές. Ζεσταίνουμε τα ψωμάκια στην ψηστιέρα και τα αλείφουμε εσωτερικά με τη μαγιονέζα σκόρδου. Συναρμολογούμε τα μπέργκερ βάζοντας πρώτα τα μανιτάρια, στη συνέχεια το μπιφτέκι, το τυρί, τα καραμελωμένα κρεμμύδια και το μπέικον. Κλείνουμε τα μπέργκερ και τα σερβίρουμε αμέσως.

Hanger steak

Από τον Βασίλη Σπόρο

Χρόνος προετοιμασίας: 5′

Χρόνος ψησίματος: 1½ ώρα

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 2-3 μερίδες

500 γρ. κιλό hangersteak

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση