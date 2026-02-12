Το έργο «Αντίχειρας» του Χρήστου Ράντου αποτελεί ένα τολμηρό λογοτεχνικό εγχείρημα που εισχωρεί στα πιο σκοτεινά και ανεξερεύνητα μονοπάτια της ανθρώπινης ψυχής. Πρόκειται για ένα κείμενο εξομολογητικό, πολυεπίπεδο και προκλητικά ειλικρινές, που ισορροπεί ανάμεσα στην πραγματικότητα και την εσωτερική διάλυση, στην παιδική μνήμη και στην ενήλικη παράνοια, στην αγάπη και στην αυτοκαταστροφή. Ο αφηγητής μας προσκαλεί σε έναν κόσμο όπου η σκέψη δεν ακολουθεί γραμμική πορεία, αλλά σπάει, διαστρεβλώνεται, επιστρέφει και συγκρούεται με τον εαυτό της. Η αφήγηση ρέει σαν συνειρμικός χείμαρρος, αποτυπώνοντας τη σύγχυση, τον θυμό, την απώλεια, την ανάγκη για αγάπη και την αγωνία για ταυτότητα.

Κεντρικό σύμβολο του έργου είναι ο «αντίχειρας» το δάχτυλο που καθοδηγεί, επιλέγει, πιέζει, κατευθύνει. Ο αντίχειρας γίνεται η μεταφορά της παρόρμησης, της βίας, της επιθυμίας και της εσωτερικής σύγκρουσης. Είναι η φωνή που προηγείται της λογικής. Είναι η πράξη πριν από τη σκέψη. Μέσα από σπαρακτικές αναμνήσεις παιδικής ηλικίας, τη μορφή της γιαγιάς ως τελευταίο καταφύγιο τρυφερότητας, την απώλεια, την ερωτική διάψευση, τις ψυχικές διακυμάνσεις, τον εθισμό, τον αυτοσαρκασμό και τις παραληρηματικές εναλλαγές συναισθημάτων, το έργο σκιαγραφεί το πορτρέτο ενός ανθρώπου που παλεύει να κρατηθεί ζωντανός μέσα σε έναν κόσμο που διαρκώς τον διαλύει.

O «Αντίχειρας» δεν είναι μια συμβατική ιστορία με αρχή, μέση και τέλος. Είναι μια εμπειρία. Μια εσωτερική κραυγή. Ένα λογοτεχνικό ρίσκο που τολμά να μιλήσει για την ψυχική διαταραχή, τη μοναξιά, τη διάσπαση της ταυτότητας και την κοινωνική υποκρισία χωρίς φίλτρα και ωραιοποιήσεις. Με γλώσσα σκληρή, ποιητική, προφορική και απρόβλεπτη, ο Χρήστος Ράντου δημιουργεί ένα έργο που προκαλεί, ενοχλεί, συγκινεί και αναγκάζει τον αναγνώστη να αναμετρηθεί με τις δικές του σκιές.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις ΔΙΑΝΟΙΑ (Πατησίων 337, 11144 Αθήνα). Η έκδοση συνοδεύεται από επιμέλεια της Αγγελικής Δημουλή και δημιουργία εξωφύλλου – γραφιστική επιμέλεια της Ελένης Παπαθανασίου.