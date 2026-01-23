Το βιβλίο του Ανδρέα Χατζηκυριάκου, «Η Αόρατη Συνωμοσία – Ποιοι και γιατί σκότωσαν τον Αμερικανό πρέσβη στη Λευκωσία το 1974» (Εκδόσεις Ολύμπια, 328 σελ.), αποκαλύπτει μια από τις πιο σκοτεινές και μυστηριώδεις επιχειρήσεις μυστικών πρακτόρων και της χούντας του Ιωαννίδη το τραγικό καλοκαίρι του 1974. Όλα συνέβησαν την πρώτη μέρα μετά την ολοκλήρωση της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

Η δολοφονία του πρέσβη Ρότζερ Ντέιβις παραμένει μέχρι σήμερα ένα άλυτο μυστήριο και χαρακτηρίζεται ως «μοναδικό περιστατικό στην ιστορία της αμερικανικής διπλωματίας», αφού ο Ντέιβις είναι ο μόνος Αμερικανός διπλωμάτης που δολοφονήθηκε μέσα στο κτίριο της πρεσβείας.

Κατά την παρουσίαση του βιβλίου στη Λεμεσό, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η «Αόρατη Συνωμοσία» δεν περιορίζεται σε φήμες ή αόριστες πληροφορίες της εποχής. «Αντίθετα, μας ανοίγει ένα παράθυρο σε μια σκοτεινή ευρύτερη ατμόσφαιρα της εποχής. Και πρέπει να σας πω, για μένα είναι μια ατμόσφαιρα που μού δημιούργησε ερωτήματα, για να μην πω ίσως κι ένα μικρό σοκ». Ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής, Γιαννάκης Ομήρου, συμπλήρωσε ότι πρόκειται για μια «πολύτιμη παρέμβαση, που φωτίζει με πρωτογενείς πηγές δίκτυα πρακτόρων και μυστικών υπηρεσιών».

Ο συγγραφέας ξεδιπλώνει με ακρίβεια απόρρητα έγγραφα από ΗΠΑ, Ελλάδα και Κύπρο, περιγράφει τον τύπο των όπλων που χρησιμοποίησαν οι δολοφόνοι, παρουσιάζει τα ευρήματα της νεκροψίας και το προσωπικό ημερολόγιο της κόρης του πρέσβη. Σύμφωνα με τον καθηγητή και πρώην Υπουργό Ανδρέα Λοβέρδο, τα στοιχεία που παρουσιάζονται «δείχνουν ότι η εμπλοκή της Ελλάδας δεν μπορεί να αποκλειστεί και είναι η πειστικότερη εκδοχή». Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος, επεσήμανε ότι το βιβλίο δείχνει πώς η Κύπρος είχε μετατραπεί σε επίκεντρο κατασκοπευτικών δραστηριοτήτων, φωτίζοντας παράλληλα το κρίσιμο πολιτικό υπόβαθρο της εποχής.

Παράλληλα, η μελέτη του Χατζηκυριάκου δεν σταματά στην περιγραφή των γεγονότων. Αντιθέτως, αναδεικνύει το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής στην Ελλάδα και την Κύπρο, εξετάζοντας τον ρόλο πολλών παραγόντων που επηρέασαν τα δραματικά γεγονότα του 1974. Όπως τόνισε ο Κύπριος Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, το βιβλίο «αποτελεί ντοκουμέντο που αποδομεί στερεότυπα, αμφισβητεί εδραιωμένες αφηγήσεις και αναδεικνύει βαθιά ρήγματα στην κυπριακή κοινωνία και πολιτεία».

Με άλλα λόγια, η «Αόρατη Συνωμοσία» είναι μια αποκαλυπτική ματιά πίσω από τις κλειστές πόρτες της ιστορίας, που φέρνει στο φως γεγονότα και πρόσωπα που μέχρι σήμερα παρέμεναν άγνωστα. Πρόκειται για ένα βιβλίο που θα αφήσει το στίγμα του στη μελέτη της πρόσφατης κυπριακής ιστορίας.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Ανδρέας Χατζηκυριάκος σπούδασε Δημοσιογραφία και Πολιτικές Επιστήμες στις ΗΠΑ. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος στην εφημερίδα Φιλελεύθερος, ως διευθυντής ειδήσεων στο Mega Κύπρου και ως ανταποκριτής του Βήματος και της ελληνικής υπηρεσίας του BBC.

Το 2003 ίδρυσε την εταιρεία πολιτικής και εταιρικής επικοινωνίας Γνώρα Σύμβουλοι Επικοινωνίας, με δραστηριότητα σε Κύπρο και Ελλάδα.

«Η Αόρατη Συνωμοσία» είναι το τρίτο του βιβλίο.