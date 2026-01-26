Η Ελλάδα και η Ιταλία μοιράζονται μια βαθιά πολιτιστική κληρονομιά, που θα τιμηθεί στην πρώτη έκδοση του ΦΙΛΕ – Φεστιβάλ Ιταλικής Λογοτεχνίας στην Ελλάδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών από την Παρασκευή 13 έως την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026. Το φεστιβάλ φιλοδοξεί να αναδείξει την ποικιλομορφία και τον πλούτο της σύγχρονης ιταλικής λογοτεχνίας, η οποία κερδίζει ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το ελληνικό αναγνωστικό κοινό, ιδιαίτερα μετά τη συμμετοχή της Ιταλίας ως Τιμώμενης Χώρας στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης.

Το ΦΙΛΕ διοργανώνεται από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού, το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και την ένωση Giri di parole, υπό την αιγίδα της Ένωσης Ιταλών Εκδοτών και του ιταλικού Κέντρου για το Βιβλίο και την Ανάγνωση (CEPELL).

Το φεστιβάλ φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ζωντανό αρχείο λογοτεχνικών φωνών και ταυτόχρονα μια χειρονομία φιλίας και διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Το όνομα ΦΙΛΕ, ακρωνύμιο του Φεστιβάλ Ιταλικής Λογοτεχνίας στην Ελλάδα, παραπέμπει επίσης στη λέξη «φίλος», υπογραμμίζοντας τη φιλική διάσταση της διοργάνωσης.

Στην Αθήνα θα εκπροσωπηθεί η σύγχρονη ιταλική λογοτεχνία από τους Niccolò Ammaniti, Pierdomenico Baccalario, Marta Barone, Matteo B. Bianchi, Donato Carrisi, Paolo Giordano, Antonella Lattanzi, Melania Mazzucco και Carlo Vecce. Τις συναντήσεις θα πλαισιώσουν οι Περικλής Δημητρολόπουλος, Δήμητρα Δότση, Νάσος Ηλιόπουλος, Μαρία Ηλιού, Ελένη Κορόβηλα, Δημήτρης Μαμαλούκας, Αμάντα Μιχαλοπούλου, Κώστας Μοστράτος και Ιωάννης Τσόλκας.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει διάλογο Ιταλών και Ελλήνων συγγραφέων, παρουσίαση νέων ιταλικών εκδόσεων στην Ελλάδα, επανεκδόσεις κλασικών και σύγχρονων βιβλίων, συζητήσεις που συνδέουν τη λογοτεχνία με επιστήμη, φιλοσοφία, κινηματογράφο και εικαστικές τέχνες, καθώς και συμμετοχικά εργαστήρια για το κοινό.

Το φεστιβάλ θα ξεκινήσει με ομιλία του Paolo Giordano την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, σε διάλογο με τον διευθυντή της εφημερίδας Το Βήμα, Περικλή Δημητρολόπουλο, και θα ολοκληρωθεί με τον Niccolò Ammaniti την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Στη διάρκεια του τριημέρου, η Melania Mazzucco θα συνομιλήσει με τις Ελληνίδες συγγραφείς Μαρία Ηλιού και Αμάντα Μιχαλοπούλου, ο Pierdomenico Baccalario και η Marta Barone θα παρουσιάσουν τα έργα τους, ο Donato Carrisi θα εξερευνήσει το μυστήριο και οι Carlo Vecce και Ιωάννης Τσόλκας θα αναλύσουν την πολυδιάστατη μορφή του Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Παράλληλα, προγραμματίζονται εργαστήρια ανάγνωσης με τίτλο «Από την αυτοβιογραφία στη μυθοπλασία», αφιερωμένα στη σύγκριση κλασικών και σύγχρονων ιταλικών μυθιστορημάτων, τα οποία θα απευθύνονται σε σπουδαστές και αναγνώστες. Το ΦΙΛΕ φιλοδοξεί να ενισχύσει την επαφή του ελληνικού κοινού με τους Ιταλούς συγγραφείς και τις σύγχρονες λογοτεχνικές τάσεις, προβάλλοντας τη λογοτεχνία ως γέφυρα πολιτισμού και φιλίας.