Την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου θα έχουμε και την πρώτη ελληνική συμμετοχή στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Απόστολος Αγγέλης θα αγωνιστεί το μεσημέρι στο εξαιρετικά απαιτητικό αγώνισμα του Cross-Country Skiing Men’s Sprint Classic.

Ο σκιέρ από τα Ιωάννινα είναι ο πιο έμπειρος αθλητής της φετινής αποστολής, με συμμετοχές σε τέσσερις διαδοχικούς Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (Σότσι 2014, Πιονγκτσάνγκ 2018, Πεκίνο 2022 και τώρα Μιλάνο-Κορτίνα 2026).

Όλα αυτά τα χρόνια έχει καταφέρει να εκπροσωπεί τη χώρα μας στο κορυφαίο επίπεδο. Το αγώνισμα αρχίζει στις 10.15 στο Tesero Cross Country Skiing Stadium (Val di Fiemme).

Τι είναι το Cross-Country Skiing Men’s Sprint Classic

Το Cross-Country Skiing Men’s Sprint Classic (Ατομικό Σπριντ Ανδρών με Κλασική Τεχνική) είναι ένα από τα πιο εκρηκτικά και θεαματικά αγωνίσματα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Συνδυάζει την ταχύτητα, τη στρατηγική και την άρτια τεχνική κατάρτιση σε μικρές αποστάσεις.

Ακολουθεί ο τρόπος διεξαγωγής:

Προκριματικά (Qualification): Οι αθλητές ξεκινούν ένας-ένας με διαφορά 15 δευτερολέπτων. Οι 30 ταχύτεροι προκρίνονται στην επόμενη φάση.

Προημιτελικοί: 5 σειρές (heats) των 6 αθλητών. Οι 2 πρώτοι από κάθε σειρά και οι 2 ταχύτεροι “lucky losers” προκρίνονται.

Ημιτελικοί: 2 σειρές των 6 αθλητών.

Τελικός: Οι 6 κορυφαίοι αγωνίζονται σώμα με σώμα για τα μετάλλια.

Η τηλεοπτική μετάδοση

Το αγώνισμα του Σκιαθλου θα μεταδοθεί απευθείας από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Συγκεκριμένα, στις 13.30 μέσα από το ΕΡΤ SPORTS.

Το πρόγραμμα των ελληνικών συμμετοχών

Τρίτη 10/02

10:15 – 11:45 Απόστολος Αγγέλης – Σπριντ Δρόμων Αντοχής Κλασσική Τεχνική

12:45 – 14:50 Απόστολος Αγγέλης – Σπριντ Δρόμων Αντοχής Κλασσική (εφόσον προκριθεί)

Πέμπτη 12/02

14:00 – 15:55 Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου – 10km Ελεύθερη Τεχνική

14:00 – 15:55 Νεφέλη Τιτα – 10km Ελεύθερη Τεχνική

Παρασκευή 13/02

13:00 – 14:55 Απόστολος Αγγέλης – 10km Ελεύθερη Τεχνική

Κυριακή 15/02

11:00 – 13:00 ή 14:30 – 16:20 Μαρία Ελένη Τσιοβόλου Γιγαντιαία Τεχνική Κατάβαση

Δευτέρα 16/02

11:00 – 13:00 ή 14:30 – 16:20 Αλέξανδρος Γκιννής Τεχνική κατάβαση

Τετάρτη 18/02