Την τελευταία της πνοή άφησε η Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρα του προπονητή του Παναθηναϊκού και της εθνικής Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν.

Την είδηση έκανε γνωστή η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ. «Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Εργκίν Αταμάν. Η Τουρκική Ομοσπονδία Μπάσκετ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους της εκλιπούσας και προσεύχεται ο Θεός να της δώσει το έλεος», αναφέρει η ανακοίνωση.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και η Αναντολού Εφές. «Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του πρώην προπονητή μας και νυν προπονητή της Εθνικής Ομάδας, κ. Εργκίν Αταμάν.

Προσευχόμαστε ο Θεός να δώσει έλεος στην εκλιπούσα και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας και τις προσευχές μας για δύναμη στην οικογένεια Αταμάν», σημειώνεται σχετικά.