Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές αναμένεται να κατακλύσουν την πρωτεύουσα της Βαυαρίας την επόμενη εβδομάδα, στη διάρκεια της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, σύμφωνα με τις αρχές της πόλης. Όπως ανακοίνωσαν οι διοικητικές αρχές της Περιφέρειας του Μονάχου, έως τώρα περίπου 120.000 άνθρωποι έχουν δηλώσει συμμετοχή στις κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν παράλληλα με τη διεθνή συνάντηση.

Ο αριθμός αυτός θεωρείται ιδιαίτερα υψηλός σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς η συμμετοχή στις διαδηλώσεις που συνοδεύουν τη Διάσκεψη έχει παρουσιάσει κάμψη, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα διεθνή φόρα με τη συμμετοχή ηγετών κρατών, ανώτατων κυβερνητικών αξιωματούχων, καθώς και στελεχών της άμυνας και των υπηρεσιών πληροφοριών.

Μέχρι χθες είχαν δηλωθεί συνολικά 21 εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία του Μονάχου από την Τετάρτη έως και την Κυριακή. Η μεγαλύτερη κινητοποίηση αναμένεται στις 14 Φεβρουαρίου, με συγκέντρωση κατά των αρχών του Ιράν. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στη συγκεκριμένη διαδήλωση έχουν δηλώσει συμμετοχή έως και 100.000 άτομα, γεγονός που έχει θέσει τις αρχές σε αυξημένη ετοιμότητα.

Η Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια θα διεξαχθεί από τις 13 έως τις 15 Φεβρουαρίου, με τη συμμετοχή, όπως ανακοινώθηκε, 65 ηγετών από όλο τον κόσμο. Στη λίστα των προσκεκλημένων περιλαμβάνονται επίσης υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας, καθώς και κορυφαίοι αξιωματούχοι διεθνών οργανισμών.

Μεταξύ των πιο προβεβλημένων συμμετεχόντων αναμένεται να είναι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και ο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος θα λάβει μέρος για πρώτη φορά στη Διάσκεψη με την ιδιότητα του καγκελάριου της Γερμανίας. Οι εξελίξεις στο Ουκρανικό, η ασφάλεια στην Ευρώπη και οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή αναμένεται να κυριαρχήσουν τόσο στις επίσημες εργασίες όσο και στους δρόμους της βαυαρικής πρωτεύουσας.