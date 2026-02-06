Σφοδρές αντιδράσεις και καταδίκες από όλο το πολιτικό φάσμα έχει πυροδοτήσει το βίντεο που ανήρτησε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο οποίο ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του Μισέλ αναπαρίστανται σαν πίθηκοι.

Αντιδράσεις από Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τιμ Σκοτ, ο μόνος μαύρος γερουσιαστής από το κόμμα του στο Κογκρέσο, κάλεσε τον Τραμπ να αφαιρέσει το επίμαχο βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στο Truth Social. «Προσεύχομαι αυτό να μην είναι αλήθεια, γιατί είναι το πιο ρατσιστικό πράγμα που έχω δει να βγαίνει από αυτόν τον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος πρέπει να το κατεβάσει», δήλωσε ο συντηρητικός γερουσιαστής με ανάρτηση στο X.

Στην δική του αντίδραση κατά του βίντεο για το ζεύγος Ομπάμα, ο ηγέτης της Δημοκρατικής μειοψηφίας στο Κογκρέσο, Χακίμ Τζέφρις, εξαπέλυσε μύδρους κατά Τραμπ: «Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένα ελεεινό, σαλεμένο και άθλιο παράσιτο», δήλωσε ο Αφροαμερικανός Δημοκρατικός στο X. «Κάθε Ρεπουμπλικάνος πρέπει να καταγγείλει αμέσως την αποκρουστική μισαλλοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ», πρόσθεσε.

Το ζεύγος Ομπάμα αναπαρίστανται σαν πίθηκοι σε αυτό το συνωμοσιολογικό βίντεο που είναι αφιερωμένο στις προεδρικές εκλογές του 2020 και αναρτήθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ από τον πρόεδρο Τραμπ στο Truth Social. Μέχρι το πρωί της Παρασκευής, το βίντεο είχε ήδη λάβει πολλές χιλιάδες «likes» στο Truth Social.

Δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές κατηγορούν από το πρωί τον πρόεδρο για ρατσισμό.

Αντίδραση και από τον Νιούσομ

Το γραφείο του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, πιθανού υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές του 2028 και ενός από τους πιο σφοδρούς επικριτές της σημερινής κυβέρνησης, επέκρινε την ανάρτηση. «Ελεεινή συμπεριφορά εκ μέρους του προέδρου. Κάθε Ρεπουμπλικανός οφείλει να την καταγγείλει. Τώρα», έγραψε στο X η υπηρεσία Τύπου του Νιούσομ, αναρτώντας το στιγμιότυπο του βίντεο στο οποίο εικονίζονται τα πρόσωπα των συζύγων Ομπάμα πάνω σε σώματα πιθήκων.

Για τον Δημοκρατικό βουλευτή Χερμπ Κόναγουεϊ, «ο Τραμπ είναι ένας ποταπός γέρος και ρατσιστής». «Προς τους Ρεπουμπλικάνους της Βουλής που δεν το καταγγέλλουν, θα υποθέσω ότι υποστηρίζετε αυτόν τον ρατσισμό», δήλωσε ο Αφροαμερικανός βουλευτής στο X.

«Ας στοιχειώνει τον Τραμπ και τους ρατσιστές οπαδούς του η γνώση ότι οι Αμερικανοί του αύριο θα τιμούν με λατρεία τους Ομπάμα, ενώ θα μελετούν τον Τραμπ σαν ένα λεκέ στην ιστορία μας», έγραψε στο Χ ο Μπεν Ρόουντς, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφαλείας και προσκείμενος στον Μπαράκ Ομπάμα.

Για «ψευδοαγανάκτηση» κάνει λόγο ο Λευκός Οίκος

Περνώντας στην αντεπίθεση ο Λευκός Οίκος αντέκρουσε τις κατηγορίες μιλώντας για «ψευδοαγανάκτηση». «Αυτό είναι από ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο και απεικονίζει τον πρόεδρο Τραμπ ως τον βασιλιά της ζούγκλας και τους Δημοκρατικούς ως χαρακτήρες από (σ.σ. την ταινία) Βασιλιά των Λιονταριών. Σταματήστε αυτή την ψευδοαγανάκτηση και μιλήστε για κάτι που, σήμερα, σημαίνει κάτι στο αμερικανικό κοινό», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.