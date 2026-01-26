Την φωνή τους με το τεράστιο κύμα αντίδρασης στην δεύτερη δολοφονία πολίτη στη Μινεάπολη από άνδρες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), ένωσε το πρώην προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ, Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα, καθώς οι αντιδράσεις για το δεύτερο περιστατικό, αλλά και για την γενικότερη δράση της ICE στην Μινεσότα, γίνονται μαζικότερες και σαφέστατα πιο οργισμένες.

Οι Ομπάμα, όπως και αρκετοί πολιτικοί και από τα δύο κόμματα, αλλά και κομμάτι της διεθνούς κοινότητας, ζητούν να ξεκινήσει έρευνα για την δολοφονία του Άλεξ Πέτρι, αλλά και γενικότερα για την δράση της ICE στην Μινεάπολη και αλλού. Πιο συγκεκριμένα για την δολοφονία Πέτρι, οι αντιδράσεις κορυφώθηκαν, αφότου ανάλυση των βίντεο από το σημείο καταδεικνύει ότι οι άνδρες της ICE είχαν κατάσχει πρώτα το πιστόλι που έφερε νόμιμα ο 37χρονος και εν συνεχεία τον πυροβόλησαν (δηλαδή άνοιξαν πυρ χωρίς ο στόχος να συνεχίζει να αποτελεί απειλή).

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του Μισέλ χαρακτήρισαν τη δολοφονία «σπαρακτική τραγωδία» και «καμπανάκι αφύπνισης για κάθε Αμερικανό, ανεξαρτήτως κόμματος, πως πολλές από τις θεμελιώδεις αξίες μας ως έθνος δέχονται ολοένα και μεγαλύτερη επίθεση». Στην δήλωση τους, οι Ομπάμα ανέφεραν ότι οι ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου και οι πράκτορες μετανάστευσης στη Μινεσότα δεν λειτουργούν με νόμιμο και υπόλογο τρόπο.

«Εδώ και εβδομάδες, άνθρωποι σε όλη τη χώρα είναι δικαίως εξοργισμένοι από το θέαμα μασκοφόρων νεοσύλλεκτων της ICE και άλλων ομοσπονδιακών πρακτόρων που δρουν με ατιμωρησία και χρησιμοποιούν τακτικές που φαίνεται να έχουν στόχο να εκφοβίσουν, να παρενοχλήσουν, να προκαλέσουν και να θέσουν σε κίνδυνο τους κατοίκους μιας μεγάλης αμερικανικής πόλης», ανέφεραν.

Ο πρώην πρόεδρος και η πρώην πρώτη κυρία υποστηρίζουν ότι αυτές οι τακτικές οδήγησαν στις δολοφονίες από πυροβολισμούς δύο Αμερικανών πολιτών – του Πρέτι και της Ρενέ Γκουντ, στη Μινεάπολη. Παρά ταύτα, όπως σημείωσαν, ο Τραμπ και άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης έσπευσαν να κλιμακώσουν τη ρητορική πριν καν ολοκληρωθεί η έρευνα – και παρότι «φαίνεται να διαψεύδονται ευθέως από το οπτικοακουστικό υλικό».

Οι Ομπάμα κάλεσαν τους Αμερικανούς να στηρίξουν το κύμα ειρηνικών διαδηλώσεων στη Μινεάπολη και σε άλλα μέρη της χώρας λέγοντας πως: «Οι διαδηλώσεις υπενθυμίζουν έγκαιρα ότι, τελικά, εναπόκειται σε καθέναν από εμάς ως πολίτες να υψώσουμε τη φωνή μας απέναντι στην αδικία, να προστατεύσουμε τις βασικές μας ελευθερίες και να ζητήσουμε λογοδοσία από την κυβέρνησή μας».

Κι άλλες παρεμβάσεις

Παρέμβαση έκανε και ο Μπιλ Κλίντον, ο οποίος με δήλωση του επίσης καταδίκαζε τις δολοφονίες της Γκουντ και του Πρέτι στο πλαίσιο των «φρικτών σκηνών» της καταστολής της μετανάστευσης.

«Όλα αυτά είναι απαράδεκτα και θα έπρεπε να είχαν αποφευχθεί», ανέφερε ο Κλίντον. «Κάνοντας τα πράγματα ακόμη χειρότερα, οι υπεύθυνοι μας είπαν ψέματα, μας είπαν να μην πιστεύουμε αυτά που βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια». Όπως ανέφερε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ: «Εξαρτάται από όλους εμάς που πιστεύουμε στην αμερικανική δημοκρατία να σηκωθούμε, να μιλήσουμε και να δείξουμε ότι το έθνος μας εξακολουθεί να ανήκει σε εμάς τον λαό».

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι δήλωσε ότι η «αξιοπιστία» της ICE και του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) «διακυβεύεται».

«Πρέπει να υπάρξει πλήρης κοινή ομοσπονδιακή και πολιτειακή έρευνα», έγραψε σε ανάρτησή του στο X, μετά τον θάνατο της Γκουντ από πυροβολισμό αξιωματικού της ICE στις 7 Ιανουαρίου και τη δολοφονλία του Πρέτι το Σάββατο. Όπως έγραψε: «Μπορούμε να εμπιστευθούμε την αλήθεια στον αμερικανικό λαό».

Η ένταση ανεβαίνει επικίνδυνα

Παρά τις παρεμβάσεις και τις εκκλήσεις για να αρχίσουν έρευνες και για ειρηνικές διαμαρτυρίες, η ένταση στο πεδίο ανεβαίνει ραγδαία καθώς η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει με δηλώσεις τις και αποφάσεις να την υποδαυλίζει. Στις εκκλήσεις των πολιτειακών Αρχών της Μινεσότα να αποσύρει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση τους ομοσπονδιακούς πράκτορες από την πόλη, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε καλώντας τον κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλς να του «παραδώσει όλους τους παράνομους εγκληματίες μετανάστες» για να τους απελάσει.

Παράλληλα σε δηλώσεις του για ακόμα μια φορά υποστήριξε ότι δεν μπορούν να υπάρχουν «πόλεις- άσυλα» (sanctuary cities) για τους μετανάστες, γιατί σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, αυτό είναι το πρόβλημα και η στάση των τοπικών αρχών να μην συνεργάζονται με τις ομοσπονδιακές αρχές «προστατεύοντας εγκληματίες».