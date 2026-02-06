Ένα συνωμοσιολογικό βίντεο που χλευάζει τον Μπαράκ και τη Μισέλ Ομπάμα έφτιαξε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας αντιδράσεις.

Το βίντεο, διάρκειας λίγο μεγαλύτερης του ενός λεπτού, αφορά τις προεδρικές εκλογές του 2020 και αναρτήθηκε χθες, Πέμπτη 5/2, από τον Αμερικανό πρόεδρο στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Σε αυτό παρουσιάζονται υποτιθέμενες αποδείξεις για λαθροχειρίες στη διάρκεια των εκλογών του 2020, τις οποίες ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος ισχυρίζεται ότι είχε κερδίσει και του τις έκλεψαν.

Λίγο πριν από το τέλος της ανάρτησης και για δύο δευτερόλεπτα εμφανίζεται ένα βίντεο μοντάζ των συζύγων Ομπάμα με τα γελαστά πρόσωπά τους πάνω σε σώματα πιθήκων, με φόντο τη ζούγκλα.

Οι αντιδράσεις

Σε ανάρτησή της η ομάδα «Ρεπουμπλικανοί εναντίον Τραμπ» σχολίασαν το βίντεο με την επίμαχη εικόνα.

«Ο Τραμπ μόλις δημοσίευσε ένα βίντεο στο Truth Social που περιλαμβάνει μια ρατσιστική εικόνα του Μπαράκ και της Μισέλ Ομπάμα ως μαϊμούδες. Δεν υπάρχει πάτος».

