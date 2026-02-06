Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή φορτηγού στην Αθηνών Λαμίας στο ύψος του Αυλώνα, σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής. Μετά το τροχαίο ατύχημα οι δύο από τις τρεις λωρίδες του εθνικού αυτοκινητόδρομου είναι κλειστές στο ρεύμα προς Αθήνα.

Ειδικότερα, έχει κλείσει η δεξιά και μεσαία λωρίδα στο ρεύμα προς Αθήνα, με την κυκλοφορία να γίνεται με ιδιαίτερη δυσκολία μόνο στην αριστερή λωρίδα με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μεγάλο μποτιλιάρισμα.

Το τροχαίο ατύχημα από τα μέχρι στιγμής στοιχεία φαίνεται ότι είναι αναίμακτο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.