Ένα ακόμα θύμα από τροχαίο στον ΒΟΑΚ. Το μεσημέρι της Πέμπτης, μετά από σύγκρουση τριών οχημάτων, μια γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο.

Όπως αναφέρει το patris.gr, στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα με οκτώ πυροσβέστες που ξεκίνησαν την επιχείρηση απεγκλωβισμού. Δυστυχώς, όμως η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Διασώστες του ΕΚΑΒ που είχαν κληθεί στην περιοχή του δυστυχήματος επιχειρούσαν να επαναφέρουν την άτυχη γυναίκα στη ζωή, χωρίς αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα, τα ασθενοφόρα παρέλαβαν τρία άτομα που φέρεται να φέρουν ελαφρά τραύματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως αστυνομικοί του τμήματος Τροχαίας του ΒΟΑΚ ερευνούν την υπόθεση προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του νέου δυστυχήματος.