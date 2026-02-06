Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε σε όχημα που είχε πάρει φωτιά στη Σφενδάμη Πιερίας. Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, θέτοντας γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές που έσπευσαν στο σημείο.

Πλέον βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίηση της σορού.