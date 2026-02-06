Ο Γιάννης Ζουμπουλάκης, δημοσιογράφος και κριτικός κινηματογράφου στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί γιατί η ταινία του Γιάννη Σαμαργδή, «Καποδίστριας», έχει δημιουργήσει τόσο έντονη συζήτηση ανάμεσα σε κοινό, κριτικούς και επαγγελματίες του κινηματογράφου. Η ταυτότητα της ταινίας, οι ενστάσεις για την ιστορική ακρίβεια και η εισπρακτική επιτυχία.

Στο podcast με τίτλο «Γιατί συνεχίζεται ο χαμός με τον «Καποδίστρια»;» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:27 Γιατί συνεχίζεται ο χαμός με την ταινία «Καποδίστριας».

2:45 Η ταυτότητα της πρόσφατης κινηματογραφικής δημιουργίας του Γιάννη Σμαραγδή.

3:50 Η κριτική του Γ. Ζουμπουλάκη για την ταινία: Ο διάλογος με τα θεία και η ανάγκη για ένα επικό θέαμα.

8:26 Ο διαχωρισμός ανάμεσα σε μια μυθοπλαστική ταινία και μια ιστορική προσωπικότητα.

10:12 Η εισπρακτική επιτυχία του «Καποδίστρια».

12:06 Η δημοφιλία των ταινιών που προσεγγίζουν το λαϊκό αίσθημα και ο κίνδυνος της συντηρητικοποίησης.

14:21 Η ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Σκηνοθετών υπέρ του Γιάννη Σμαραγδή.

16:06 Η συζήτηση περί μεταφυσικών μεθόδων προσέγγισης του ρόλου του «Καποδίστρια».

18:46 Τι απαντά ο Γ. Σμαραγδής στην κριτική που δέχεται και πώς σχεδιάζει να συνεχίσει το έργο του.

