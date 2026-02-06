Το πρόγραμμα πληρωμών της τρέχουσαε εβδομάδας έδωσαν στη δημοσιότητα οι e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ και πιο συγκεκριμένα για την περίοδο 9 Φεβρουαρίου έως 13 Φεβρουαρίου.

Συνολικά θα καταβληθούν 70.500.000 ευρώ σε 93.900 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Τι πληρώνουν e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Από τις 9 Φεβρουαρίου έως τις 13 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

26.000.000 ευρώ σε 43.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

4.000.000 ευρώ σε 6.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

1.500.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

ΠΗΓΗ: ot.gr