Σε ένα κόσμο, που από γεωπολιτική άποψη διαρκώς μεταβάλλεται, οι σχέσεις της Ελλάδας με την Γαλλία όχι μόνο εξακολουθούν να παραμένουν ισχυρές, αλλά συχνά αποτελούν και μοχλούς πίεσης προς την ευρωπαΐκή ολοκλήρωση σε τομείς όπως η άμυνα, η ασφάλεια, η οικονομία, η ενέργεια και ο πολιτισμός.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα που συνάγεται από την τρίτη κατα σειρά Ημερίδα συζητήσεων για τις ελληνογαλλικές σχέσεις που οργανώθηκε την Πέμπτη στο Παρίσι από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, σε συνεργασία με τις εφημερίδες της ALTER EGO MEDIA, ΒΗΜΑ και ΝΕΑ.

Στις εισαγωγικές τους παρεμβάσεις, και σκιαγραφώντας τα πλαίσια των κύκλων συζητήσεων των πολιτικών, ακαδημαϊκών και διπλωματικών παραγόντων που βρέθηκαν χθες στην αίθουσα του «Cercle de l´Union Interalliée» στο Παρίσι, τόσο ο Συμεών Τσομώκος από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, όσο και ο εκδότης της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ, Γιάννης Πρετεντέρης, έκαναν λόγο για «γεωπολιτικές πλάκες που κινούνται ιλιγγιωδώς» – ο πρώτος, και για «χαοτική συμπεριφορά» της νέας αμερικανικής πολιτικής – ο δεύτερος.

Λαμβάνοντας αμέσως μετά τον λόγο η Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα Λοράνς Οέρ, και η Επιτετραμμένη της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Παρίσι Αλεξάνδρα Μαντζίλα επιβεβαίωσαν ότι οι σχέσεις των δύο χωρών είναι ισχυρές, βαθιές και έχουν στρατηγικό χαρακτήρα. Ενδεικτική ασφαλώς της βαθύτητας των σχέσεων στον τομέα του πολιτισμού είναι, όπως ανακοίνωσε η Λοράνς Οέρ, η απόφαση της Γαλλίας, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 200 ετών από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, να μεταφερθεί για κάποιο χρονικό διάστημα, από το Μουσείο Καλών Τεχνών της πόλης του Μπορντό στην Ελλάδα, ο πίνακας του Ντελακρουά «Η Ελλάδα πάνω στα ερείπια του Μεσολογγίου».

Στην σταθερότητα των σχέσεων της Ελλάδας με την Γαλλία, κάνοντας μία ιστορική αναδρομή, αναφέρθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμμένος. Υπογραμμίζοντας ότι και οι δύο χώρες διακατέχονται από ένα πνεύμα ανεξαρτησίας, ο Παναγιώτης Πικραμμένος υπενθύμισε ότι πριν από περίπου 80 χρόνια, εκατόν τριάντα φωτισμένα ελληνικά μυαλά, που τότε ήταν σε νεαρά ακόμη ηλικία, μεταφέρθηκαν με γαλλική πρωτοβουλία και με το πλοίο «Ματαρόα» από την Ελλάδα του εμφυλίου σε γαλλικά πανεπιστήμια, όπου οι περισσότεροι εξ’αυτών στη συνέχεια διέπρεψαν, ενώ αναφέρθηκε και στους μεγάλους λογοτέχνες-ταξιδευτές όπως ο Ζακ Λακαριέρ,που επισκέφτηκε την Ελλάδα στη δεκαετία του 50.

Ο πρώην πρωθυπουργός υπενθύμισε επίσης ότι στη διάρκεια της δικτατορίας της 21ης Απριλίου η Γαλλία φιλοξένησε περίπου 5000 Ελληνες – ως επί το πλείστον διωκόμενους και αυτοεξόριστους – και στη συνέχεια υπογράμμισε το γεγονός ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής επέστρεψε το 1974 στην Ελλάδα με το αεροσκάφος που του παραχώρησε ο τότε πρόεδρος της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν. Κλείνοντας ο Παναγιώτης Πικραμμένος υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν η Ελλάδα και η Γαλλία στην Μεσόγειο προωθώντας το ρόλο του διεθνούς Δικαίου.

Στο ίδιο μήκος κύματος η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στο κοινό ελληνογαλλικό υπόβαθρο Πολιτισμού και Δημοκρατίας καθώς και στην κοινή αντίληψη των δύο χωρών για τον ρόλο της Ευρώπης. Η Όλγα Κεφαλογιάννη σημείωσε ότι η Γαλλία είναι ο μεγαλύτερος τουριστικός προορισμός στον κόσμο και ότι η Ελλάδα βρίσκεται μέσα στους 10 μεγαλύτερους, επισημαίνοντας τα κοινά σημεία της στρατηγικής των δύο χωρών για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου τουρισμού, που στην Ελλάδα μεταφράζεται με την επένδυσή στην ποιότητα αλλά και σε νέες ειδικές μορφές τουρισμού, όπως ο ορεινός.

Στον κύκλο των συζητήσεων που αφορούσαν την νέα γεωπολιτική πραγματικότητα και ειδικότερα τον ρόλο της Ευρώπης εν μέσω παγκόσμιων τεκτονικών ανακατατάξεων αναφέρθηκαν από γαλλικής πλευράς η Γαλλίδα δημοσιογράφος Κριστίν Οκράντ από την France Culture καθώς και ο Μπρουνό Τρετέ από το γαλλικό Ιδρυμα στρατηγικών μελετών.

Αναφέρθηκαν ειδικότερα «στο σπάσιμο του ταμπού των συνόρων», στην υπονόμευση του ρόλου του ΟΗΕ από την πλευρά των ΗΠΑ, στον κίνδυνο της νομισματικής αστάθειας, αλλά και στον χωρισμό, μετά από 300 χρόνια, της Ευρώπης με την Ρωσία. Σημείωσαν επίσης την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των σχέσεων της Ευρώπης με τις ΗΠΑ πριν αυτές φτάσουν στο «σημείο μηδέν».

Απαντώντας εξάλλου στο ερώτημα του Γιάννη Πρετεντέρη «πόσο ενωμένη είναι σήμερα η Ευρώπη» ο Γενικός Γραμματέας της Προεδρίας της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μουλέν απάντησε ότι «στα δύσκολα, όπως η οικονομική κρίση, η υγειονομική κρίση, αλλά και το Ουκρανικό, ενωνόμαστε».

Ο Μουλέν σημείωσε ωστόσο ότι με την επιστροφή «νεοαποικιακών αντιλήψεων» πρέπει η Ευρώπη να πάρει την τύχη της στα χέρια της αναπτύσσοντας την στρατηγική της αυτονομία σε τομείς όπως η άμυνα αλλά και η οικονομία, όπου θα πρέπει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της και να μειώσει την γραφειοκρατία της, λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα εμπορικό πόλεμο τόσο από τις ΗΠΑ με τους δασμούς, όσο και με την Κίνα η οποία προστατεύει την οικονομία της. Ο Μουλέν επισήμανε επίσης ότι με την οικονομική κρίση η Ελλάδα και η Γαλλία έμαθαν πολλά, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσωση της Ελλάδας κατά την κρίση του ευρώ δεν προβλεπόταν από τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες.

Στη σημασία της ενοποίησης των κεφαλαιαγορών της Ευρώπης αναφέρθηκε εξάλλου η πρόεδρος της ελληνικής Επιτροπης Κεφαλαιοαγοράς Βασιλική Λαζαράτου υπογραμμίζοντας πως μετά τις εκθέσεις Λέττα, Ντράγκι και γενικότερα τη διάγνωση των θεμάτων ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αγοράς έχει έρθει η ώρα της δράσης. Αναφερόμενη σε όσα έχουν επιτευχθεί μέχρι τώρα τόνισε ότι, διατηρώντας πάντα τον στόχο της ακεραιότητας της αγοράς, πρέπει να προχωρήσουμε στην ενοποίησή της. Η πρόεδρος της Επιτροπης Κεφαλαιοαγοράς τόνισε ότι η δημιουργία ενιαίας κεφαλαιαγοράς και η άρση όλων των εμποδίων για τον κατακερματισμό που παρατηρείται σήμερα, είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ, από τους οποίους θα ωφεληθεί και η Ελλάδα.

Οι στόχοι αυτοί, που, όπως είπε, είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της ανταγωνιστικότητας αλλά και της ασφάλειας, δεν μπορούν να επιτευχθούν σε αδύναμες και κατακερματισμένες κεφαλαιαγορές που δεν επιτρέπουν στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς την άντληση των απαραίτητων κεφαλαίων.

Η Πρόεδρος της Επιτροπης Κεφαλαιοαγοράς τόνισε όμως και την ανάγκη, η ενοποίηση αυτή να επιτευχθεί χωρίς έκπτωση ούτε στην ποιότητα του θεσμικού πλαισίου, ούτε στην προστασία του επενδυτή, ενώ επεσήμανε ότι η Ελλάδα πλέον έχει μία αναβαθμισμένη αγορά, όπως προκύπτει και από τις εκθέσεις των οίκων αξιολόγησης, κάτι που επετεύχθη μετά από ουσιαστικές αλλά και επιτυχείς μεταρρυθμίσεις και σταθερή οικονομική πολιτική που συνέβαλλε στην ανθεκτικότητα της ελληνικής αγοράς.

Ως προς την θέση της Ευρώπης στην νέα τάξη οικονομικών πραγμάτων του πλανήτη, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΑΣΑ Γιώργος Παγουλατος κάλεσε την Ευρώπη να πάψει να αυτομαστιγώνεται και να αντιληφθεί πόσο σημαντικό είναι το επίτευγμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Σημείωσε ωστόσο ότι η Ευρώπη εμφανίζει υπερεξάρτηση από το εξωτερικό εμπόριο, το οποίο στην παρούσα γεωπολιτική συγκυρία καθίσταται δυνητικός παράγοντας ευπάθειας.

Ειδικότερα στους κλάδους των ψηφιακών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η ΕΕ πρέπει, όπως ανέφερε, να αναπτύξει τους τομείς υψηλής τεχνολογίας και ειδικότερα της τεχνητής νοημοσύνης, όπου απαιτούνται ανθρώπινο κεφάλαιο και υπολογιστική ισχύς (τα οποία η Ευρώπη διαθέτει) αλλά επίσης άφθονη ενέργεια, δεδομένα και κεφάλαια, στα οποία η ΕΕ υστερεί. Σημείωσε επίσης την ανάγκη διατηρησης της ευρωατλαντικης σχέσης και την πολύ σημαντική συνεργασία της ΕΕ με τις ΗΠΑ στον τομέα των κρίσιμων ορυκτών, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια στις κρίσιμες αλυσίδες αξίας.

Τα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης βρέθηκαν επίσης στο επίκεντρο των συζητήσεων στο Παρίσι με τον υφυπουργό Πολιτισμού Ιάσωνα Φωτήλα να υπογραμμίζει ότι το βασικό ερώτημα είναι με ποιες προϋποθέσεις θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα και πως αυτή θα μπορέσει να καταστεί ένα εργαλείο διεύρυνσης της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Από την πλευρά του ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO Γιώργος Κουμουτσάκος υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μία πρόκληση για τον οργανισμό, φέρνοντας ως παράδειγμα την δημιουργία ενός εικονικού Μουσείου κλεμμένων έργων τέχνης, στόχος του οποίου είναι, όπως είπε, να μπει ένας φραγμός στην παράνομη διακίνηση.

Τέλος στα ζητήματα της Μετανάστευσης αναφέρθηκε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σεβαστή Βολουδάκη αναπτύσσοντας την ελληνική πολιτική επί του θέματος αλλά και το πλαίσιο συνεργασίας με την Γαλλία.