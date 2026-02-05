Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να διευκολύνει τη λήψη πειθαρχικών μέτρων – και πιθανόν την απόλυση – ανώτερων υπαλλήλων καριέρας σε όλη την κυβέρνηση, σε μια κίνηση που θα επηρεάσει περίπου 50.000 ομοσπονδιακούς υπαλλήλους.

Το Γραφείο Διαχείρισης Προσωπικού των ΗΠΑ (OPM), που εποπτεύει το ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό, αναμένεται να εκδώσει την Πέμπτη έναν κανονισμό που δημιουργεί μια νέα κατηγορία εργαζομένων για υψηλόβαθμους υπαλλήλους καριέρας των οποίων η εργασία επικεντρώνεται στην εκτέλεση των πολιτικών της κυβέρνησης. Οι εργαζόμενοι που θα ενταχθούν σε αυτήν την κατηγορία δεν θα υπόκεινται πλέον στους κανόνες που εδώ και δεκαετίες βάζουν εμπόδια στην απόλυση ομοσπονδιακών υπαλλήλων.

Η κυβέρνηση Τραμπ στοχοποιεί τους «μόνιμους» δημόσιους υπαλλήλους

Ενώ όσοι τοποθετούνται σε υπηρεσίες με πολιτική απόφαση θεωρούνται υπάλληλοι «μετακλητοί», δηλαδή υπηρετούν σύμφωνα με τις αποφάσεις του προέδρου, οι υπάλληλοι καριέρας απολάμβαναν παραδοσιακά ισχυρή προστασία, όπως τη δυνατότητα να προσφύγουν σε ανεξάρτητο συμβούλιο για απολύσεις, αναστολές ή πειθαρχικά μέτρα. Οι εργαζόμενοι στη νέα κατηγορία δεν θα μπορούν να προσφύγουν στο συμβούλιο. Η αλλαγή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της κυβέρνησης να αναμορφώσει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες και να μειώσει το μέγεθος του προσωπικού. Οι διορισμένοι με πολιτικές αποφάσεις σε ανώτερες θέσεις υπάλληλοι, ενθαρρυμένοι από την εμμονή του Τραμπ ότι κάποιο «βαθύ κράτος» υπονομεύει την ατζέντα του, έχουν κλείσει κυβερνητικά προγράμματα, έχουν απολύσει χιλιάδες υπαλλήλους και έχουν προσφέρει σε άλλους προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης.

Οι αξιωματούχοι του OPM δήλωσαν ότι ο νέος κανονισμός στοχεύει εν μέρει στην πειθαρχία των υπαλλήλων που παρεμποδίζουν τις πολιτικές του Τραμπ. Το OPM διευκρίνισε ότι η νέα κατηγορία αφορά ανώτερες θέσεις που καθορίζουν, διαμορφώνουν ή προωθούν πολιτικές.

«Οι άνθρωποι στο εργατικό δυναμικό δεν μπορούν να έχουν αντιρρήσεις συνείδησης με τρόπο που να παρεμποδίζει την εκτέλεση της αποστολής τους», δήλωσε ο διευθυντής του OPM, Σκοτ Κιούπορ. «Όταν η συνειδησιακή αντίρρηση γίνεται σαμποτάζ ή προσπάθεια να υπονομευθούν οι στόχοι της κυβέρνησης, αυτό δεν μπορεί να επιτρέπεται».

Ανησυχία από τα συνδικάτα για πολιτικές διώξεις

Τα συνδικάτα ομοσπονδιακών υπαλλήλων εκφράζουν ανησυχίες ότι οι σύμβουλοι του Τραμπ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τους νέους κανονισμούς ως πρόσχημα για την απομάκρυνση υπαλλήλων των οποίων οι πολιτικές απόψεις διαφέρουν από αυτές του προέδρου. Ορισμένοι συνδικαλιστές προειδοποιούν ότι η διοίκηση θα μπορούσε να επιδιώξει να διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των υπαλλήλων που εντάσσονται στη νέα κατηγορία.

Οι περίπου 50.000 υπάλληλοι που, σύμφωνα με το OPM, θα μπορούσαν να επηρεαστούν από την αλλαγή αποτελούν μικρό μόνο μέρος των 2,3 εκατομμυρίων υπαλλήλων (πολιτικό προσωπικό) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Οι μεταρρυθμίσεις στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα που θεσπίστηκαν τον 19ο αιώνα άλλαξαν την απασχόληση στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες και από ένα κομματικό σύστημα με την λογική του «λάφυρου» δημιούργησαν ένα επαγγελματικό εργατικό δυναμικό, το οποίο είναι κατά κύριο λόγο προστατευμένο από κομματικές παρεμβάσεις.

Η κυβέρνηση προσπαθεί να κατευνάσει τις αντιδράσεις

Οι αξιωματούχοι του OPM τονίζουν ότι η κυβέρνηση δεν θα επιβάλλει πειθαρχικές διώξεις σε υπαλλήλους βάσει του πολιτικού τους κόμματος ούτε θα ασχολείται με το που εργάζονταν προηγουμένως. Επισημαίνουν επίσης ότι ο κανόνας δεν θα χρησιμοποιηθεί ως αιτιολόγηση για μαζικές απολύσεις και ότι η διοίκηση θα τηρεί τους ομοσπονδιακούς νόμους που προστατεύουν τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος.

Ανώτεροι αξιωματούχοι σε κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν συντάξει λίστες με θέσεις εργασίας που είναι επιλέξιμες για τη νέα κατηγορία. Το OPM δήλωσε ότι θα ολοκληρώσει τον πλήρη κατάλογο εντός 30 ημερών από την έκδοση του νέου κανονισμού. Στη συνέχεια, ο Τραμπ αναμένεται να εκδώσει προεδρικό διάταγμα που θα εντάσσει τις συγκεκριμένες αυτές θέσεις στη νέα κατηγορία.

Το OPM εξήγησε ότι ο κανονισμός είναι εφαρμογή προεδρικού διατάγματος που υπέγραψε ο Τραμπ την πρώτη μέρα της δεύτερης θητείας του, το οποίο προέβλεπε την στελέχωση των υπηρεσιών με όρους αξιοκρατίας, «για να αποτραπεί η πρόσληψη ατόμων που δεν είναι διατεθειμένα να υπερασπιστούν το Σύνταγμα ή να υπηρετήσουν πιστά την Εκτελεστική Εξουσία».

Λίγο πριν από το τέλος της πρώτης θητείας του, ο Τραμπ είχε εκδώσει παρόμοιο διάταγμα που τροποποιούσε την κατηγοριοποίηση των ομοσπονδιακών υπαλλήλων, το οποίο ανακάλεσε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Παραδείγματα υπαλλήλων που μπορεί να στοχοποιηθούν δίνει ο Κιούπορ

Ο τελικός κανονισμός παραθέτει παραδείγματα συμπεριφορών που μπορεί να οδηγήσουν σε πειθαρχικά μέτρα, όπως διαρροές στον Τύπο με σκοπό την υπονόμευση πολιτικών αποφάσεων. Σε αυτόν γίνεται αναφορά σε email που έστειλε διοικητικός δικαστής της Επιτροπής Ισότητας στην Απασχόληση (EEOC) προς την τότε αναπληρώτρια πρόεδρο και όλους τους υπαλλήλους της EEOC λίγο μετά την ορκωμοσία του Τραμπ, γράφοντας: «Δεν θα συμμετάσχω σε προσπάθειες να στοχοποιηθούν ιδιώτες και συνάδελφοι μέσω των πρόσφατων παράνομων εκτελεστικών διαταγμάτων».

«Αν έχεις ανακοινώσει σε όλους τους συναδέλφους σου ότι μισείς τη κυβέρνηση… και μετά δεν εργάζεσαι καλά στην δουλειά σου και δεν κάνεις τίποτα», δήλωσε ο Κιούπορ, «αλλά και το γεγονός ότι δήλωσες ενώπιον όλων των συναδέλφων σου ότι θα αντισταθείς, μπορεί να ληφθούν υπόψη».

Το Government Accountability Project και η National Active and Retired Federal Employees Association είχαν προσφύγει κατά της διοίκησης Τραμπ πέρσι, μετά την υπογραφή του εκτελεστικού διατάγματος που οδήγησε στον κανονισμό που πρόκειται να δημοσιευθεί την Πέμπτη. Η οργάνωση υποστήριξε ότι η κίνηση της κυβέρνησης αγνοεί νόμο του 1978 που παρέχει προστασία στις θέσεις εργασίας των υπαλλήλων καριέρας και περιορίζει την «μετακλητή» εργασία μόνο στους πολιτικούς διορισμούς.

«Θα είναι πολύ πιο εύκολο για τη κυβέρνηση να καταστείλει τη διαφωνία ή να σαμποτάρει το έργο των δημοσίων υπαλλήλων που προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι δρουν με την κατάλληλη επιμέλεια όσον αφορά στην ανάπτυξη πολιτικής», δήλωσε η Λοβ Ράτλεντζ, σύμβουλος για ομοσπονδιακούς υπαλλήλους.