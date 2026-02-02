Πλαίσιο στρατηγικής του ΠαΣοΚ με 8 σημεία διατύπωσε η Αννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του τηλεοπτικού σταθμού OPEN.

Επισήμανε πως στο ΠαΣοΚ υπάρχει πλήρης συμφωνία σε θεμελιώδη ζητήματα και συγκεκριμένα:

1. Το ΠαΣοΚ είναι ένα κόμμα της σοσιαλδημοκρατίας Έχουμε μια ιδεολογική ταυτότητα.

2. Το ΠαΣοΚ είναι κόμμα εξουσίας και δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας.

3. Το ΠαΣοΚ θα πάει στις εκλογές αυτόνομο και όχι ως συνομοσπονδία κομμάτων.

4. Θα πάμε σε διεύρυνση που αφορά πρόσωπα και θα είναι θα αμφίπλευρη όπως ήταν πάντα.

5. Στην πορεία μας προς τις εκλογές συνεργαζόμαστε και με κόμματα και με κοινωνικούς εταίρους. Είτε στη Βουλή, είτε στην κοινωνία, για να ενισχύσουμε ζητήματα που αφορούν την αντιπαλότητα μας με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και το όφελος του ελληνικού λαού.

6. Εμείς είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση με συγκεκριμένο περιεχόμενο Δηλαδή, είμαστε κόμμα θεσμικό και προγραμματικό. Η αντιπολίτευση μας είναι σκληρή όταν χρειάζεται, αλλά είναι πάντα τεκμηριωμένη με θέσεις.

7. Αυτή η αξιωματική αντιπολίτευση με αυτά τα χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να συνεργαστεί με την κυβέρνηση, η οποία είναι το αντίπαλο δέος της. Και η πολιτική αλλαγή, την οποία έχουμε ως στόχο, δεν μπορεί να συντελεστεί με ένα κόμμα με τον οποίο είμαστε μετωπικά αντίθετοι.

8. Τέλος, παραμένει ο στόχος του πρώτου κόμματος, ο οποίος είναι σαφής, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή.

«Αυτά είναι καθαρά σε εμάς, πεντακάθαρα. Αυτά είναι που έχουμε συμφωνήσει όλοι. Δεν υπάρχει κανένας που να μην έχει συμφωνήσει», τόνισε η κ. Διαμαντοπούλου.

Σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση, η Α. Διαμαντοπούλου σημείωσε ότι το ΠαΣοΚ έχει ήδη καταθέσει θέσεις στον δημόσιο διάλογο: «Όλα τα βασικά ζητήματα που μπαίνουν τώρα, τα έχει βάλει πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Για αυτό λέω ότι είναι παραγωγική αντιπολίτευση». Πρόσθεσε ότι «ξεκινά μια πολύ ουσιαστική συζήτηση για το πώς θα αλλάξει το πολιτικό σύστημα», με κρίσιμα θέματα «την ευθύνη των υπουργών και τη δικαιοσύνη», υπογραμμίζοντας πως «το ΠαΣοΚ θα προσέλθει θεσμικά, με τις θέσεις του».

Αναφερόμενη στο πολιτικό σχέδιο της επόμενης ημέρας, η κα. Διαμαντοπούλου παρουσίασε βασικούς άξονες του προγράμματος του ΠαΣοΚ.

«Θέλουμε να ξαναζωντανέψει η περιφέρεια. Κάναμε περιφερειακές συνδιασκέψεις παντού, πρόταση για κάθε νομό και κάθε περιοχή. Εμείς βάλαμε την ατζέντα. Οι νέοι άνθρωποι και τα νέα ζευγάρια πρέπει να έχουν πρόσβαση στη στέγη» πρόσθεσε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε το δημογραφικό «νούμερο ένα ζήτημα», επισημαίνοντας την ανάγκη για βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ ανέφερε τις τράπεζες και την ενέργεια ως «βασικά καρτέλ που διαλύουν την αγορά και εκτοξεύουν τις τιμές».