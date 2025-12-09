Το 2025 εξελίσσεται σε μία χρονιά ακραίας μεταβλητότητας για το bitcoin, το οποίο μετά από διαδοχικά ιστορικά υψηλά και απότομες διορθώσεις κινδυνεύει να κλείσει το έτος με απώλειες. Θα κλείσει δηλαδή το πρώτο πτωτικό έτος από το 2022.

Βέβαια, όπως υπενθυμίζει το Reuters, μια ταραχώδη χρονιά είχαν και οι περισσότεροι χρηματιστηριακοί δείκτες, παγκοσμίως, αλλά σημείωσαν αλλεπάλληλα ρεκόρ πριν υποχωρήσουν υπό το βάρος ανησυχιών για τους δασμούς, τα επιτόκια και την ενδεχόμενη «φούσκα» τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτό που παρατηρήθηκε επίσης φέτος είναι ότι αν και οι μετοχικές αγορές παραμένουν συνολικά ανοδικές στο σύνολο του έτους, η συσχέτιση του bitcoin με τις χρηματιστηριακές αγορές ενισχύθηκε σημαντικά. Σύμφωνα με αναλυτές, οι έντονες διακυμάνσεις του κρυπτονομίσματος συνδέονται ολοένα και περισσότερο με το επενδυτικό κλίμα στις μετοχές, καθώς τόσο ιδιώτες όσο και θεσμικοί επενδυτές έχουν ενισχύσει την παρουσία τους στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Το 2026, αυτή η σχέση ενδέχεται να γίνει ακόμη πιο στενή, καθώς το bitcoin φαίνεται να επηρεάζεται από παράγοντες που κινούν και άλλα περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου, όπως οι κινήσεις νομισματικής πολιτικής και οι ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις στους τεχνολογικούς τίτλους AI.

«Η αντίδραση των crypto στις ευρύτερες μετοχικές αγορές είναι σταθερή τάση το 2025», δήλωσε ο Jasper De Maere, στρατηγικός αναλυτής της Wintermute. Το bitcoin κινούνταν γύρω από τα 89.000 δολάρια τη Δευτέρα.

Από τα ρεκόρ… στις βουτιές

Το κρυπτονόμισμα εκτοξεύθηκε στις αρχές του έτους μετά την εκλογή του φιλικού προς τα crypto Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Όμως, τον Απρίλιο, μαζί με τις μετοχές, δέχθηκε ισχυρό πλήγμα όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε νέους δασμούς.

Παρότι το ράλι επανήλθε και οδήγησε το bitcoin σε ιστορικό υψηλό άνω των 126.000 δολαρίων στις αρχές Οκτωβρίου, ακολούθησε νέα βουτιά στις 10 Οκτωβρίου μετά την εξαγγελία νέων δασμών σε κινεζικά προϊόντα και απειλών για εξαγωγικούς περιορισμούς σε κρίσιμο λογισμικό.

Το σοκ πυροδότησε μάλιστα ένα κύμα εκκαθαρίσεων – ρεκόρ σε μοχλευμένες crypto θέσεις, αξίας άνω των 19 δισ. δολαρίων, τη μεγαλύτερη στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων.

Έκτοτε, το bitcoin παλεύει να ανακτήσει την ανοδική του πορεία, αλλά τον Νοέμβριο κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από τα μέσα του 2021. Μάλιστα, οι traders μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας έβλεπαν 15% πιθανότητα το bitcoin να κλείσει το έτος κάτω από τα 80.000 δολάρια.

Την ίδια ώρα, η πτώση αποτελεί πλήγμα για τους φανατικούς υποστηρικτές του κρυπτονομίσματος, συμπεριλαμβανομένης της Strategy του Michael Saylor, της μεγαλύτερης εταιρείας διακράτησης bitcoin παγκοσμίως. Μόλις στις 30 Οκτωβρίου η εταιρεία προέβλεπε ότι το bitcoin θα έφτανε τα 150.000 δολάρια το 2025, ενώ η Standard Chartered είχε προβλέψει πέρυσι τιμή 200.000 δολαρίων ως το τέλος του επόμενου έτους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Strategy, Phong Le, μίλησε πρόσφατα για πιθανό «κρυπτοχειμώνα», ενώ η Standard Chartered εκτίμησε ότι το bitcoin θα υποχωρήσει κάτω από τα 100.000 δολάρια, αλλά ίσως για τελευταία φορά. Ο Saylor πάντως δήλωσε στο Reuters ότι η εταιρεία του θα επιβίωνε ακόμη και με πτώση 95% στην τιμή.

Στενότερη σχέση με τις μετοχές υψηλής τεχνολογίας

Οι πτώσεις του Απριλίου και του Οκτωβρίου ανέδειξαν την ενισχυμένη συσχέτιση bitcoin–μετοχών, και ιδιαίτερα με τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες επίσης έχουν δεχθεί πιέσεις λόγω φόβων για υπερβολικές αποτιμήσεις.

Ιστορικά, το bitcoin δεν κινούνταν παράλληλα με τις μετοχές. Ωστόσο, η διευρυμένη υιοθέτηση από παραδοσιακούς επενδυτές έχει αλλάξει τη συμπεριφορά του.

Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, η μέση συσχέτιση του bitcoin με τον S&P 500 το 2025 ανήλθε στο 0,5, σχεδόν διπλάσια από τον μέσο όρο του 2024 (0,29). Η συσχέτιση με τον Nasdaq 100 έφτασε στο 0,52, από 0,23 το 2024.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα crypto έχουν γίνει ιδιαίτερα ευαίσθητα στις κινήσεις των μετοχών AI, καθώς θεωρούνται και αυτά επενδύσεις υψηλού ρίσκου που εξαρτώνται έντονα από την επενδυτική ψυχολογία.

«Τα crypto ήταν ήδη αδύναμα μετά τις 10 Οκτωβρίου», δήλωσε ο Cosmo Jiang της Pantera Capital στο Reuters. «Τα πράγματα επιδεινώθηκαν στις αγορές ρίσκου τις τελευταίες εβδομάδες εξαιτίας της αμφισβήτησης του bullish σεναρίου για την AI».

Το βλέμμα στη Fed

Όπως και οι μετοχές, έτσι και τα κρυπτονομίσματα φαίνεται να αντιδρούν πλέον εντονότερα στην πορεία των επιτοκίων. Έρευνα της Fidelity έδειξε ότι, παρότι ιστορικά δεν υπάρχουν ξεκάθαρα δεδομένα που να δείχνουν ότι το bitcoin ενισχύεται όταν η Fed μειώνει τα επιτόκια, η αγορά συχνά αντιδρά θετικά σε «dovish» μηνύματα.

Οι «hawkish» τοποθετήσεις της Fed από τον Οκτώβριο και μετά πίεσαν το bitcoin. Με τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία, η αγορά αποτιμά 86% πιθανότητα για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης αυτή την εβδομάδα.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η απόφαση της Fed, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στις μετοχές AI, θα διαμορφώσουν την πορεία των crypto βραχυπρόθεσμα.

