Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τρίτη ότι επιθυμεί ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν να «βάλει τέλος στον πόλεμο» στην Ουκρανία, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τη μεγάλης κλίμακας εισβολή του ρωσικού στρατού, που αποτέλεσε την απαρχή της ένοπλης σύρραξης.

Οι δηλώσεις του αμερικανού προέδρου έγιναν μετά την επανέναρξη, τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, μαζικών ρωσικών αεροπορικών πληγμάτων εναντίον του Κίεβο, λίγες ώρες πριν από την έναρξη νέου γύρου διαπραγματεύσεων στο Άμπου Ντάμπι. Στις συνομιλίες συμμετέχουν αμερικανοί απεσταλμένοι, μεταξύ των οποίων ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και αντιπρόσωποι των δύο εμπόλεμων κρατών.

«Τήρησε την υπόσχεσή του»

Τα ρωσικά πλήγματα ακολούθησαν παύση μερικών ημερών, την οποία είχε ζητήσει προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ. «Τήρησε την υπόσχεσή του», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος, σχολιάζοντας τη στάση του ρώσου ομολόγου του, αν και η επανεκκίνηση των επιθέσεων εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το κλίμα των συνομιλιών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, «ο δεύτερος γύρος θα πραγματοποιηθεί από Τετάρτη έως Πέμπτη στο Άμπου Ντάμπι», επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της διπλωματικής προσπάθειας, παρά τις εξελίξεις στο πεδίο.

Λίγες ημέρες πριν από τις συνομιλίες, μαζική επίθεση με ρωσικά drones και πυραύλους έπληξε το ουκρανικό δίκτυο ενέργειας, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους του Κιέβου χωρίς ρεύμα και θέρμανση, σε θερμοκρασίες πολύ κάτω από το μηδέν. Η εξέλιξη αυτή απειλεί να επισκιάσει κάθε πιθανότητα ουσιαστικής προόδου.

«Κάθε τέτοια ρωσική επίθεση επιβεβαιώνει ότι η Μόσχα συνεχίζει να στοιχηματίζει στον πόλεμο και την καταστροφή της Ουκρανίας και δεν παίρνει στα σοβαρά τη διπλωματία», δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα θα προσαρμόσει τη στάση της αναλόγως.

Το αγκάθι

Κεντρικό αγκάθι των συνομιλιών παραμένει το μέλλον των εδαφών στην ανατολική Ουκρανία. Η Ρωσία απαιτεί την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από περιοχές του Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων οχυρωμένων πόλεων με σημαντικούς φυσικούς πόρους, καθώς και τη διεθνή αναγνώριση των εδαφών που έχει καταλάβει. Το Κίεβο, από την πλευρά του, αντιτείνει ότι η σύγκρουση πρέπει να «παγώσει» κατά μήκος της σημερινής γραμμής του μετώπου και απορρίπτει κάθε μονομερή αποχώρηση.

Επικεφαλής της ουκρανικής αποστολής είναι ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ενώ τη ρωσική πλευρά εκπροσωπεί ο Ιγκόρ Κοστιούκοφ. Σε προηγούμενο γύρο συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι, τον περασμένο μήνα, της αμερικανικής αποστολής ηγούνταν επίσης ο Στιβ Γουίτκοφ.

Η Ρωσία, η οποία κατέχει περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους, έχει προειδοποιήσει ότι θα επιχειρήσει να καταλάβει το σύνολο της περιοχής του Ντονέτσκ εάν οι συνομιλίες αποτύχουν. Η Ουκρανία επιμένει ότι οποιαδήποτε εδαφική παραχώρηση θα ενθαρρύνει νέες επιθέσεις και αρνείται να υπογράψει συμφωνία που δεν διασφαλίζει την αποτροπή μελλοντικών εισβολών.

Στο μεταξύ, στο πεδίο της μάχης, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος με βαρύ ανθρώπινο κόστος, ενώ το Κίεβο ζητά αυξημένη στρατιωτική υποστήριξη και εντονότερη πίεση προς τη Μόσχα από τις δυτικές χώρες, καθώς η ανθρωπιστική κρίση στις μεγάλες πόλεις βαθαίνει.