Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να μεταφερθεί σήμερα 4/2 στην Ελλάδα ο τρίτος τραυματίας του πολύνεκρου τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ελληνική πρεσβεία, ο τραυματίας είναι σε σταθερή κατάσταση και οι γιατροί αναφέρουν πως ενδεχομένως σήμερα να ξεκινήσει η διαδικασία για την αεροδιακομιδή του στη Θεσσαλονίκη.

Ο τραυματίας παραμένει διασωληνωμένος. Υποβλήθηκε σε ακόμα μία χειρουργική επέμβαση στην Τιμισοάρα για τη σταθεροποίηση των σπονδύλων και την αφαίρεση οιδήματος.