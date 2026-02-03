Η νοσηλεία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα συνεχίζεται. Ο πολυτραυματίας φίλαθλος, ο οποίος επέζησε από την πολύνεκρη τραγωδία, συνεχίζει να είναι διασωληνωμένος.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ThessPost.gr, ο 20χρονος οπαδός παραμένει στην εξειδικευμένη μονάδα πολυτραυματιών του νοσοκομείου. Αρμόδιες πηγές εξηγούν ότι νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, με τα σημάδια μια εβδομάδα μετά το τροχαίο να χαρακτηρίζονται ως «ενθαρρυντικά» από τους θεράποντες ιατρούς.

Πηγές από την ελληνική Πρεσβεία στη Ρουμανία αναφέρουν στο ThessPost.gr ότι ο νεαρός θα υποβληθει σε νέο γύρο εξετάσεων και σήμερα Τρίτη 3 Φεβρουαρίου και σημειώνουν, ότι, με το που δοθεί «πράσινο φως» από τους Ρουμάνους ιατρούς, τότε θα εκκινήσει η διαδικασία επαναπατρισμού του, με το αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας.