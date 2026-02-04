Από τα Ιωάννινα ξεκινά ο προσυνεδριακός διάλογος για το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέα Δημοκρατία, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026 στην Αθήνα.

Το πρώτο προσυνέδριο, με κεντρικό θέμα «Κοινωνικό κράτος για όλους – Νέες προοπτικές και ευκαιρίες», διεξάγεται σήμερα, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, στα Ιωάννινα, παρουσία του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι εργασίες του προσυνεδρίου φιλοξενούνται στο ξενοδοχείο Du Lac, με ώρα έναρξης τις 17:30, και θα πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή των βουλευτών της Περιφέρειας Ηπείρου, στελεχών των τοπικών οργανώσεων του κόμματος, εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης της ΝΔ, καθώς και της ΟΝΝΕΔ.

Τα μέρη του προσυνεδρίου

Το προσυνέδριο θα εξελιχθεί σε δύο διακριτά μέρη. Στο πρώτο μέρος, με θεματική ενότητα «Παιδεία – Υγεία – Εργασία – Κοινωνική Συνοχή», θα πραγματοποιηθεί πάνελ συζήτησης με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της ΝΔ και υπουργού Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Στο δεύτερο μέρος των εργασιών, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε ανοιχτή συζήτηση με πολίτες, και συγκεκριμένα με έναν μαθητή Λυκείου, μία επαγγελματία υγείας, μία ωφελούμενη προγράμματος της ΔΥΠΑ και μία ωφελούμενη προγράμματος πρόνοιας, αναδεικνύοντας τις προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής συνοχής.

Ο προσυνεδριακός διάλογος αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλες πόλεις της χώρας, ενόψει του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, με στόχο τη διαμόρφωση των βασικών πολιτικών κατευθύνσεων του κόμματος για την επόμενη περίοδο.