Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Το Βήμα σήμερα: Τι θέλει να αλλάξει η κυβέρνηση στο Σύνταγμα
Το Βήμα σήμερα: Τι θέλει να αλλάξει η κυβέρνηση στο Σύνταγμα

Οι προκλήσεις της διαδικασίας και η ταυτότητα του νέου ελληνικού Συντάγματος

Θα βοηθήσει η Συνταγματική αναθεώρηση την κυβέρνηση;

Θα βοηθήσει η Αναθεώρηση την κυβέρνηση;

Το Βήμα σήμερα: Τι θέλει να αλλάξει η κυβέρνηση στο Σύνταγμα
Οι προκλήσεις της διαδικασίας και η ταυτότητα του νέου ελληνικού Συντάγματος

Η Ιωάννα Μάνδρου, δικαστική συντάκτρια στο «ΒΗΜΑ» και το «MEGA», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή για ποιες διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη ανοίγει τον διάλογο της αναθεώρησης η κυβέρνηση.

Οι προκλήσεις της διαδικασίας και η ταυτότητα του νέου ελληνικού Συντάγματος.

Στο podcast με τίτλο «τι θέλει να αλλάξει η κυβέρνηση στο Σύνταγμα» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

  • 0:50 Οι έξι βασικοί άξονες που εξετάζονται για την αναθεώρηση του Συντάγματος.
  • 1:08 Το αδιέξοδο στην επίτευξη της απαιτούμενης πολιτικής συναίνεσης.
  • 4:40 Τα άρθρα που ενδεχομένως θα προστεθούν στη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος.
  • 6:12 Τα προβλήματα που δημιουργεί ο τρόπος που νομοθετούμε στην Ελλάδα.
  • 6:57 Τι ταυτότητα θα έχει το νέο Σύνταγμα της χώρας, εφόσον αυτό ψηφιστεί.

