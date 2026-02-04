Η Ιωάννα Μάνδρου, δικαστική συντάκτρια στο «ΒΗΜΑ» και το «MEGA», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή για ποιες διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη ανοίγει τον διάλογο της αναθεώρησης η κυβέρνηση.

Οι προκλήσεις της διαδικασίας και η ταυτότητα του νέου ελληνικού Συντάγματος.

Στο podcast με τίτλο «τι θέλει να αλλάξει η κυβέρνηση στο Σύνταγμα» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:50 Οι έξι βασικοί άξονες που εξετάζονται για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Οι έξι βασικοί άξονες που εξετάζονται για την αναθεώρηση του Συντάγματος. 1:08 Το αδιέξοδο στην επίτευξη της απαιτούμενης πολιτικής συναίνεσης.

Το αδιέξοδο στην επίτευξη της απαιτούμενης πολιτικής συναίνεσης. 4:40 Τα άρθρα που ενδεχομένως θα προστεθούν στη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος.

Τα άρθρα που ενδεχομένως θα προστεθούν στη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος. 6:12 Τα προβλήματα που δημιουργεί ο τρόπος που νομοθετούμε στην Ελλάδα.

Τα προβλήματα που δημιουργεί ο τρόπος που νομοθετούμε στην Ελλάδα. 6:57 Τι ταυτότητα θα έχει το νέο Σύνταγμα της χώρας, εφόσον αυτό ψηφιστεί.