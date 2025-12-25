Χωρίς όριο φαίνεται πως είναι η διείσδυση των κινεζικών Shein και Temu στην ελληνική αγορά, παρά την απόφαση του Ecofin της 12ης Δεκεμβρίου για την επιβολή προσωρινού τέλους της τάξης των 3 ευρώ για εξωχώρια μικροδέματα έως 150 ευρώ.

Η εξαιρετικά υψηλή διείσδυση των ασιατικών πλατφορμών στην εγχώρια αγορά αποδεικνύεεται και από τα στοιχεία που έκαναν την εμφάνισή τους στα μέσα Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τα οποία το 85% των καταναλωτών έχει αγοράσει από τουλάχιστον μία πλατφόρμα με έδρα σε χώρα εκτός Ε.Ε. κατά το τελευταίο χρόνο.

Ψηλά στις προτιμήσεις Shein και Temu

Όπως προκύπτει από έρευνα του ΣΕΛΠΕ και της NielsenIQ για τη χρήση πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου που έχουν έδρα σε χώρες εκτός ΕΕ από τους Έλληνες καταναλωτές, οι ασιατικές πλατφόρμες βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις τους.

Το 94% των συμμετεχόντων πραγματοποίησε online αγορές το τελευταίο 12μηνο. Από αυτούς, το 85% έχει αγοράσει από τουλάχιστον μία πλατφόρμα με έδρα σε χώρα εκτός Ε.Ε. ποσοστό αυτό αντιστοιχεί συνολικά σε περίπου 8 στους 10 Έλληνες καταναλωτές. Ενώ περίπου 3 στους 10 χρήστες κάθε πλατφόρμας πραγματοποιούν αγορές τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.

Οι πιο αναγνωρίσιμες πλατφόρμες είναι το Temu και το Shein, με πολύ υψηλά επίπεδα awareness, χάρη στις εκρηκτικές καμπάνιες στα social media, την πολιτική των κουπονιών και flash sales μέσω gaming τρικ.

Price-oriented αγορές

Οι Έλληνες επιλέγουν προϊόντα μόδας και ένδυσης, είδη σπιτιoύ, διακόσμησης και μικροαντικείμενα αλλά και ηλεκτρονικά gadgets.

Για κάθε προσθήκη στο καλάθι τους, βασικό κριτήριο είναι η χαμηλή τιμή. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που από την έρευνα προκύπτει ότι οι χρήστες ασιατικών πλατφορμών ξοδεύουν συνολικά περισσότερα online από τους non-buyers.

Η μέση ετήσια δαπάνη που κατευθύνεται στα marketplaces χωρών εκτός Ε.Ε. ανέρχεται σε 244 € και αντιστοιχεί στο 45% της συνολικής online δαπάνης αυτών των χρηστών.

Οι αντιδράσεις και το τέλος των 3 ευρώ

Σε περίπτωση αύξησης τιμών λόγω δασμών, σχεδόν 40% των χρηστών δηλώνει ότι θα σταματούσε τις αγορές από αυτές τις πλατφόρμες.

Αντίστοιχα, περίπου 1 στους 3 καταναλωτές εμφανίζεται θετικός στην εφαρμογή ειδικού τέλους ανά παραγγελία, κυρίως όσοι ήδη δεν αγοράζουν από αυτές τις πλατφόρμες.

Απέναντι στο ηλεκτρονικό εμπόριο χαμηλού κόστους και στην ιστορική ευρωπαϊκή πολιτική απόφαση του Νοεμβρίου που ακολούθησε η επιβολή τέλους 3 ευρώ, η ΕΣΕΕ τόνισε ότι «η επιβολή του προσωρινού τέλους, και μάλιστα με έναρξη εφαρμογής από το δεύτερο εξάμηνο του 2026, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως υποκατάστατο ή ως λόγος νέας καθυστέρησης της κατάργησης του ισχύοντος καθεστώτος απαλλαγής χαμηλής αξίας (de minimis). Η κατάργηση του de minimis, που θα σημάνει την εφαρμογή δασμών από το πρώτο ευρώ και στα δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ, παραμένει κρίσιμος και αναγκαίος στόχος για την αποκατάσταση ίσων όρων ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή αγορά».

Φήμες ή πράξεις για Shein – Temu;

Την ίδια στιγμή που υψώνεται -ή τουλάχιστον γίνονται προσπάθειες για- ευρωπαϊκό ανάχωμα, οι δύο πλατφόρμες φέρονται να βλέπουν τη χώρα μας ως ιδανικό ευρωπαϊκό hub για το μοντέλο διασυνοριακών πωλήσεων.

Αν το σχέδιο προχωρήσει, εκτιμάται πως θα ανατρέψει την συζήτηση που άνοιξε ο GRECA τον Οκτώβριο για τέλος 7 ευρώ στα μικροδέματα, καθώς ένα τοπικό κέντρο logistics θα αλλάξει πλήρως τους κανόνες κατανομής κόστους και ελέγχων.

Το τέλος των 3 ευρώ που αποφάσισε η ΕΕ κρίνεται ανεπαρκές, ενώ δεν αποκλείεται η Κίνα να στηρίξει μεταβατικά την επένδυση λόγω στρατηγικής σημασίας.

