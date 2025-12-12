Στην τελική ευθεία για τη λήψη αποφάσεων για Shein και Temu βρίσκεται το Ecofin καθώς σήμερα, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, η σύνοδος των υπουργών Οικονομικών των κρατών μελών της ΕΕ, θα επιχειρήσουν να υλοποιήσουν την πολιτική δέσμευση του Νοεμβρίου για τα μικροδέματα αξίας κάτων των 150 ευρώ.

Την ίδια στιγμή θα βρεθεί στο επίκεντρο και η δικαστική δίωξη του ψηφιακού κολοσσού Shein από το γαλλικό δημόσιο, υπόθεση που θεωρείται «test case» για τα κράτη – μέλη της ΕΕ, επιχειρήσεις, καταναλωτές και πλατφόρμες.

Ecofin vs Shein, Temu

Στη σημερινή του συνεδρίαση, υπό τον νέο πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη, το Συμβούλιο θα επιδιώξει να προχωρήσει σε μια απλή, προσωρινή λύση για την επιβολή τελωνειακών δασμών σε εμπορεύματα σε μικρά δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ, τα οποία αυτή τη στιγμή εισέρχονται στην ΕΕ χωρίς δασμούς.

Σύμφωνα με την πολιτική δέσμευση του Συμβουλίου τον Νοέμβριο του 2025, το μέτρο θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατόν εντός του 2026 και θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου καταργηθεί πλήρως το όριο τελωνειακής απαλλαγής για εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ.

Υπενθυμίζεται πως το αρχικό ευρωπαϊκό σχέδιο ήταν να καταργηθεί η απαλλαγή από τους δασμούς για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ (174,93 δολάρια) μόλις το 2028.

το μέτρο προτάθηκε τον Φεβρουάριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να συνοδεύεται από έξοδα διεκπεραίωσης επί κάθε μικρού πακέτου που εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα περισσότερα από αυτά αφορούν ηλεκτρονικές αγορές από τις πλατφόρμες Shein και Temu. Το ύψος αυτών των εξόδων δεν έχει οριστεί, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε επιβάρυνση 2 ευρώ ανά πακέτο.

Ο ρόλος Πιερρακάκη

Την πρόταση της Κομισιόν για την επιβολή δασμών σε δέματα χαμηλής αξίας που προέρχονται από τρίτες χώρες εντός των συνόρων της ΕΕ στήριξε επισήμως και η Ελλάδα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο ίδιος τόνισε πως «η Ελλάδα στηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής για την κατάργηση του ελάχιστου ποσού των 150 ευρώ».

Τώρα, υπό τη νέα του θέση ως πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Πιερρακάκης θα αναλάβει το δύσκολο έργο υποστήριξης της θέσης αυτής στην πράξη, την ίδια στιγμή που θα συντονίζει την κρισιμη συζήτηση για το ευρωπαϊκό εμπόριο.

Τι ζητούν οι έμποροι

Τα δισεκατομμύρια δέματα που φτάνουν στην ΕΕ κυρίως από την Κίνα έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από τις επιχειρήσεις και έχουν ασκήσει πιέσεις στους πολιτικούς να δράσουν ταχύτερα.

Με 4,6 δισ. δέματα από Shein, Temu, Trendyol, που αγοράστηκαν από Ευρωπαίους καταναλωτές το 2024, τα τέλη θα ενισχύσουν τους εθνικούς προϋπολογισμούς και θα χρηματοδοτήσουν περισσότερους τελωνειακούς ελέγχους. Πάνω από το 80% των τελωνειακών ελέγχων προέρχονται από την Κίνα, κυρίως από αγαθά χαμηλής αξίας, όπως ρούχα, ηλεκτρονικά είδη και παιχνίδια.

Αυτοί οι αριθμοί οδήγησαν και την Ρουμανία να είναι η πρώτη που εισήγαγε τέλος 5 ευρώ τον Αύγουστο, ενώ η Πολωνία και η Ολλανδία εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο επιβολής χρέωσης, ανέφεραν οι κυβερνήσεις τους.

Στην ίδια γραμμή κινήθηκαν και οι σκανδιναβικές χώρες, ενώ η Βαρσοβία ανακοίνωσε οτι «εξετάζει διάφορες εθνικές λύσεις σε αυτόν τον τομέα, έχοντας ωστόσο κατά νου ότι μόνο οι λύσεις της ΕΕ θα είναι πλήρως αποτελεσματικές».

Το ολλανδικό υπουργείο Οικονομίας τόνισε επίσης ότι είναι έτοιμο να αναλάβει δράση εάν το πράξουν και άλλοι, καθώς οι χρεώσεις τους θα εκτρέπουν τα δέματα σε άλλες χώρες. «Η Ολλανδία είναι θετική στην επιβολή εθνικού τέλους διακίνησης εάν το εισαγάγουν και άλλα κράτη μέλη».

Οι εκκρεμότητες για Shein-Temu

Για μια σειρά από καίρια ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα και βρίσκονται στη δικαιοδοσία του σημερινού Ecofin μίλησε και ο Σταύρος Καφούνης, πρόεδρος της ΕΣΕΕ.

Πότε ακριβώς εντός του 2026 θα τεθεί σε ισχύ η κατάργηση της απαλλαγής από δασμούς των μικροδεμάτων κάτω των 150 ευρώ; Θα υπάρχει ενιαία ημερομηνία εφαρμογής για όλα τα κράτη-μέλη;

Ποια θα είναι η αρχιτεκτονική της μεταβατικής λύσης για την επιβολή δασμών «από το πρώτο ευρώ» μέχρι να ενεργοποιηθεί το νέο τελωνειακό πλαίσιο της ΕΕ, η έναρξη του οποίου έχει προσδιορισθεί για το 2028;

Πότε και πώς θα καθοριστεί το ύψος, ο χρόνος εφαρμογής και ο υπόχρεος του προτεινόμενου διαχειριστικού τέλους στα μικροδέματα, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα μετακυλιστεί στον καταναλωτή και δεν θα δημιουργηθούν νέες στρεβλώσεις στην Ενιαία Αγορά;

Πώς θα αντιμετωπιστούν οι πλατφόρμες που διαθέτουν ήδη αποθήκες εντός της Ένωσης, ώστε να μην υπάρχουν «παραθυράκια» για την παράκαμψη των νέων κανόνων τελωνειακής επιβολής;

Και, τέλος, ποια θα είναι η ελάχιστη στάθμη ελέγχων και κυρώσεων για την αντιμετώπιση της συστηματικής υποτιμολόγησης και παραπλανητικής δήλωσης περιεχομένου που παρατηρείται σήμερα σε μεγάλο μέρος των εισερχόμενων μικροδεμάτων;

Πηγή: ot.gr