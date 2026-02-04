Οι Αρχές στο Αμβούργο προχώρησαν στη σύλληψη ενός 37χρονου Ρουμάνου και ενός 54χρονου Έλληνα που φέρονται να έκαναν δολιοφθορές σε κορβέτες του Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού στο λιμάνι της πόλης.

Οι συλλήψεις, οι οποίες συντονίστηκαν μέσω της Eurojust στη Χάγη, έγιναν στο Αμβούργο και στη Ροδόπη με παράλληλες έρευνες στα σπίτια των υπόπτων.

Σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελία, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται το 2025, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στο λιμάνι του Αμβούργου, να προχώρησαν σε παρεμβάσεις σε αρκετά πλοία που προορίζονταν για το Πολεμικό Ναυτικό της Bundeswehr και βρίσκονταν σε χώρο ναυπηγείου. Συγκεκριμένα, φέρονται είτε μεμονωμένα είτε από κοινού να πείραξαν τον κινητήρα πλοίου.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε μόνο χάρη σε έλεγχο πριν από τον πρώτο απόπλου της κορβέτας «Emden» στα μέσα Ιανουαρίου, με προορισμό το Κίελο. Επιπλέον, οι ύποπτοι φέρονται να τρύπησαν γραμμές παροχής πόσιμου νερού, να αφαίρεσαν τάπες από δεξαμενές καυσίμων και να απενεργοποίησαν διακόπτες ασφαλείας των πλοίων.

Η υπερσύγχρονη κορβέτα «Köln» έμεινε χωρίς ρεύμα, ενώ ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα άρχισε να καπνίζει, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, εργαζόμενος εντόπισε τυχαία τους καπνούς και απέτρεψε τα χειρότερα.

Οι κίνδυνοι

Όπως αναφέρει η Γενική Εισαγγελία, το σαμποτάζ θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στα πλοία ή να καθυστερήσει τον απόπλου τους, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια της Γερμανίας και τη μαχητική ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η ανάλυση των κατασχεθέντων αποδεικτικών στοιχείων συνεχίζεται, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζεται και το ποιοι ενδέχεται να ήταν οι εντολείς των πράξεων δολιοφθοράς.

Οι κορβέτες

Η «Emden» βαφτίστηκε στις αρχές Μαΐου 2024 στα ναυπηγεία Blohm + Voss και πραγματοποίησε την πρώτη της εκτεταμένη δοκιμαστική πλεύση στα μέσα Ιανουαρίου 2025. Ανήκει σε συνολικά πέντε νέες κορβέτες κλάσης 130, που παραγγέλθηκαν το 2017 από τη Bundeswehr έναντι συνολικού κόστους δύο δισ. ευρώ.

Τα πλοία προορίζονταν να σταθμεύσουν στη ναυτική βάση Hohe Düne στο Ρόστοκ, κοντά στο Βάρνεμιντε, με τεχνική υποστήριξη στο Κίελο. Προβλέπεται η χρήση τους για επιτήρηση θαλάσσιων περιοχών και αυξημένη παρουσία στη Βαλτική Θάλασσα