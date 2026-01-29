Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στο υπουργικό συμβούλιο ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση πυρός για μια εβδομάδα στην Ουκρανία.

«Ζήτησα προσωπικά από τον Πούτιν να μην ανοίξει πυρ στο Κίεβο και διάφορες πόλεις για μια εβδομάδα, δεδομένου του ρεκόρ ψύχους. Συμφώνησε να το κάνει αυτό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Οι συμφωνίες για την ασφάλεια και την ευημερία έχουν ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό» ανακοίνωσε από πλευράς του για το ουκρανικό ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γούιτκοφ. «Οι εμπλεκόμενες πλευρές συζητούν το εδαφικό» είπε.