Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (3/2) σε τοπική αγορά στην περιοχή Τζανάτ Αμπάντ της Τεχεράνης, κοντά στο εμπορικό κέντρο Niayesh Mall.

Βίντεο στα social media δείχνουν εκτεταμένες φλόγες και πυκνό καπνό ορατό από πολλά σημεία της πόλης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αποθήκη 2.000 τ.μ. με πάγκους. ενώ τα αίτιά της παραμένουν άγνωστα. Ακόμα δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες.