Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (3/2) σε τοπική αγορά στην περιοχή Τζανάτ Αμπάντ της Τεχεράνης, κοντά στο εμπορικό κέντρο Niayesh Mall.

Βίντεο στα social media δείχνουν εκτεταμένες φλόγες και πυκνό καπνό ορατό από πολλά σημεία της πόλης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αποθήκη 2.000 τ.μ. με πάγκους. ενώ τα αίτιά της παραμένουν άγνωστα. Ακόμα δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες.

BREAKING: A massive fire has broken out at Jannat Market in western Tehran, Iran.pic.twitter.com/6n7jCAQNrE — OSINT Spectator (@osint1117) February 3, 2026