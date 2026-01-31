Με την επανεκλογή του Δημήτρη Κουτσούμπα στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ, επιβεβαιώνοντας τη γραμμή πολιτικής και οργανωτικής συνέχειας που επέλεξε το Κόμμα. Το Συνέδριο ανέδειξε, παράλληλα, τη νέα Κεντρική Επιτροπή και τη νέα Κεντρική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας τετραετίας για την ηγεσία και τα καθοδηγητικά όργανα του Περισσού.

Ομόφωνη επανεκλογή του Γενικού Γραμματέα

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΚΚΕ, η νέα Κεντρική Επιτροπή, στην πρώτη της συνεδρίαση μετά το πέρας του Συνεδρίου, εξέλεξε ομόφωνα τον Δημήτρη Κουτσούμπα στη θέση του Γενικού Γραμματέα. Η ομόφωνη απόφαση αποτυπώνει τη στήριξη της κομματικής ηγεσίας στο πρόσωπό του και στην πολιτική στρατηγική που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια, σε μια περίοδο έντονων διεθνών ανακατατάξεων και εσωτερικών κοινωνικών πιέσεων.

Νέα όργανα και πολιτική συνέχεια

Το 22ο Συνέδριο προχώρησε επίσης στην εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής, καθώς και της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου, διαμορφώνοντας το νέο οργανωτικό σχήμα του Κόμματος. Οι αποφάσεις του Συνεδρίου επιβεβαιώνουν τη στόχευση του ΚΚΕ στην ενίσχυση της κομματικής του συγκρότησης και στη συνέχιση της πολιτικής του παρέμβασης με έμφαση στους χώρους δουλειάς, τα κοινωνικά μέτωπα και το εργατικό κίνημα.

Το πολιτικό στίγμα του 22ου Συνεδρίου

Η ολοκλήρωση των εργασιών του Συνεδρίου συνοδεύτηκε από την επαναδιατύπωση των βασικών πολιτικών θέσεων του ΚΚΕ απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις διεθνείς εξελίξεις, με αιχμή την πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία και την κλιμάκωση των γεωπολιτικών ανταγωνισμών. Η επανεκλογή Κουτσούμπα λειτουργεί, σε αυτό το πλαίσιο, ως μήνυμα σταθερότητας και συνέχειας της κομματικής γραμμής, ενόψει των πολιτικών και κοινωνικών συγκρούσεων που, σύμφωνα με το ΚΚΕ, βρίσκονται μπροστά.