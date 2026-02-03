Τραγωδία στη Λάρισα καθώς μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στη Λάρισα και συγκεκριμένα στη συνοικία Νέα Σμύρνη.

Στο σημείο έσπευσαν 4 υδροφόρα οχήματα της Πυροσβεστικής με 8 άντρες και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβαν να βγάλουν ζωντανή από το φλεγόμενο οίκημα την άτυχη γυναίκα, η οποία φέρεται να καταπλακώθηκε από τμήμα της οροφής που κατέρρευσε λόγω της φωτιάς.

Σορός ηλικιωμένης εντοπίστηκε κατά διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε οικία, στη #Λάρισα. Επιχειρούν 8 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 3, 2026