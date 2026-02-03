Τραγωδία στη Λάρισα καθώς μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στη Λάρισα και συγκεκριμένα στη συνοικία Νέα Σμύρνη.
Στο σημείο έσπευσαν 4 υδροφόρα οχήματα της Πυροσβεστικής με 8 άντρες και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβαν να βγάλουν ζωντανή από το φλεγόμενο οίκημα την άτυχη γυναίκα, η οποία φέρεται να καταπλακώθηκε από τμήμα της οροφής που κατέρρευσε λόγω της φωτιάς.
Σύμφωνα με το onlarisa, το μέγεθος της φωτιάς ήταν τέτοιο, που οι μαύροι καπνοί ήταν ορατοί από χιλιόμετρα.
Σορός ηλικιωμένης εντοπίστηκε κατά διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε οικία, στη #Λάρισα. Επιχειρούν 8 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.
