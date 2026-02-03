Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε ξεκάθαρη απάντηση στις μαίες σχετικό με το ζήτημα που προέκυψε με τους τοκετούς στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Αναφορικά με τα δημοσιεύματα για το υπό έγκριση καθηκοντολόγιο των μαιών – μαιευτών, ο υπουργός Υγείας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ως προς την ανησυχία που έχει δημιουργηθεί για το καθηκοντολόγιο των Μαιών – Μαιευτών, δηλώνω ότι τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει και κακώς δημιουργείται αυτή η ανησυχία. Το ζητούμενο προέκυψε από την πρόταση μιας επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, πρόταση που δεν έχω κάνει δεκτή».

Υπενθυμίζουμε ότι οι μαίες κατήγγειλαν ότι το υπό διαμόρφωση καθηκοντολόγιο αφαιρεί τη δυνατότητα ανεξάρτητης διενέργειας φυσιολογικού τοκετού, ιδιαίτερα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Υποστήριξαν ότι το προσχέδιο έρχεται σε αντίθεση με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και τις συστάσεις του ΠΟΥ, οδηγώντας σε περαιτέρω ιατρικοποίηση του τοκετού και αύξηση των καισαρικών. Τόνισαν επίσης ότι η υποβάθμιση του ρόλου τους εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία μητέρας και νεογνού και ζητούν την άμεση αναθεώρηση της ρύθμισης.