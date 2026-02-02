Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ετοιμάζει πρωτοβουλία για τη δημιουργία στρατηγικού αποθέματος κρίσιμων ορυκτών με αρχικό κεφάλαιο 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η κίνηση αυτή θα αποτελούσε την τελευταία προσπάθεια της Ουάσινγκτον να αντιμετωπίσει αυτό που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θεωρούν χειραγώγηση από την Κίνα των τιμών λιθίου, νικελίου, σπάνιων γαιών και άλλων κρίσιμων ορυκτών — απαραίτητων για προϊόντα από ηλεκτρικά οχήματα μέχρι προηγμένα όπλα — η οποία έχει δυσκολέψει για χρόνια τις αμερικανικές εξορυκτικές εταιρείες.

Τι είναι το Project Vault

Το Bloomberg ανέφερε ότι το εγχείρημα, με την ονομασία Project Vault, θα συνδυάζει 1,67 δισεκατομμύρια δολάρια από ιδιωτική χρηματοδότηση με δάνειο 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Τράπεζα Εξαγωγών – Εισαγωγών των ΗΠΑ, με στόχο την απόκτηση και αποθήκευση των ορυκτών υπέρ αυτοκινητοβιομηχανιών, εταιρειών τεχνολογίας και άλλων βιομηχανιών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο εγχείρημα συμμετέχουν περισσότερες από δώδεκα εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι General Motors, Stellantis, Boeing, Corning, GE Vernova και η Google της Alphabet.

Αναφέρεται επίσης ότι οι εταιρείες εμπορίας εμπορευμάτων Hartree Partners, Traxys North America και Mercuria Energy Group θα διαχειρίζονται την προμήθεια των πρώτων υλών για το απόθεμα.

Το απόθεμα αναμένεται να περιλαμβάνει τόσο σπάνιες γαίες και κρίσιμα ορυκτά όσο και άλλα στρατηγικά σημαντικά στοιχεία που υπόκεινται σε έντονες διακυμάνσεις τιμών, προσθέτει το Bloomberg.

Τον προηγούμενο μήνα, μια διμερής ομάδα Αμερικανών βουλευτών κατέθεσε νομοσχέδιο για τη δημιουργία αποθέματος κρίσιμων ορυκτών ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο τη σταθεροποίηση των τιμών στην αγορά και την ενίσχυση της εγχώριας εξόρυξης και επεξεργασίας.