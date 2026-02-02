Επιδρομή πραγματοποίησε ομάδα περίπου 15 κουκουλοφόρων τη νύχτα στη λεωφόρο Πατησίων, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές σε ΑΤΜ τραπεζών καθώς και σε κατάστημα τηλεπικοινωνιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:20 τα μεσάνυχτα, όταν τα άτομα εξήλθαν από τον σταθμό του ΗΣΑΠ στα Άνω Πατήσια και κινήθηκαν πεζή προς τη λεωφόρο Πατησίων.

Κατά την πορεία τους, έσπαγαν βιτρίνες καταστημάτων και προκάλεσαν ζημιές σε τραπεζικά ΑΤΜ, με τη δράση τους να εκτείνεται σε μήκος περίπου 60 μέτρων, προς την κατεύθυνση του κέντρου της Αθήνας.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ωστόσο οι δράστες είχαν ήδη αποχωρήσει. Κατά τη διάρκεια των ερευνών πραγματοποιήθηκαν τέσσερις προσαγωγές ατόμων, οι οποίες εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας, που συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και μαρτυρίες, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.