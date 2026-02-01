Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ πλησιάζει γρήγορα στη λήψη της πρώτης του σημαντικής στρατηγικής απόφασης σχετικά με τους εξοπλισμούς από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο: καλείται να αποφασίσει αν θα συμφωνήσει με την πρόταση της Ρωσίας για μονοετή παράταση των ορίων στα πυρηνικά όπλα μακράς εμβέλειας ή αν θα αδρανήσει, αφήνοντας τη συνθήκη να λήξει την επόμενη εβδομάδα.

Το ζήτημα είναι εξαιρετικά επείγον, καθώς η «Νέα Συνθήκη για τη Μείωση των Στρατηγικών Όπλων» (New START) του 2011 αποτελεί την τελευταία εν ισχύ συμφωνία που περιορίζει τον πυρηνικό ανταγωνισμό μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Εάν εκπνεύσει χωρίς αντικατάσταση, θα είναι η πρώτη φορά εδώ και μισό αιώνα που οι αμερικανικές και ρωσικές πυρηνικές δυνάμεις δεν θα υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό ελέγχου εξοπλισμών.

Η αμφίσημη στάση του Λευκού Οίκου

Τους τελευταίους μήνες, ο Λευκός Οίκος δεν έχει λάβει σαφή θέση. Τον Ιούλιο, ο Τραμπ είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι θεωρεί σημαντική τη διατήρηση των ανώτατων ορίων που προβλέπονται στη συμφωνία. «Όταν καταργείς τους πυρηνικούς περιορισμούς, δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, πιο πρόσφατα, ο Λευκός Οίκος αφήνει να εννοηθεί ότι ο Τραμπ ενδέχεται να αφήσει τη νέα START να εκπνεύσει και να σκιαγραφήσει αργότερα τις δικές του προτάσεις για τον περιορισμό των πιο επικίνδυνων όπλων στον κόσμο, σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους και στελέχη του Κογκρέσου. Σε σχετική δήλωση, ο Λευκός Οίκος ανέφερε: «Ο Πρόεδρος θα αποφασίσει την πορεία που θα ακολουθηθεί όσον αφορά τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων και θα τη διευκρινίσει σύμφωνα με το δικό του χρονοδιάγραμμα».

Η πρόταση Πούτιν και τα νομικά κωλύματα

Η νέα συνθήκη START, η οποία περιορίζει τις ΗΠΑ και τη Ρωσία σε 1.550 πυρηνικές κεφαλές για την καθεμία, πρόκειται να λήξει στις 5 Φεβρουαρίου. Το Κρεμλίνο δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση στην πρότασή του. Σημειώνεται ότι στις αρχές του 2021, ο τότε πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε παρατείνει τη συνθήκη για πέντε χρόνια, ως την πρώτη του πράξη εξωτερικής πολιτικής.

Δεδομένου ότι η συνθήκη δεν μπορεί να παραταθεί ξανά με νομικό τρόπο, το ερώτημα είναι αν ο Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα προχωρήσουν σε μια άτυπη συμφωνία («συμφωνία κυρίων») που θα δώσει χρονικό περιθώριο μέχρι να τεθεί σε ισχύ μια νέα επίσημη συμφωνία.

Ο Πούτιν ανακοίνωσε στις 22 Σεπτεμβρίου ότι η Ρωσία ήταν έτοιμη να τηρήσει για ένα έτος τους «κεντρικούς ποσοτικούς περιορισμούς» της συμφωνίας, η οποία θέτει ανώτατα όρια για τις πολεμικές κεφαλές, τους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους και τα βαρέα βομβαρδιστικά. Τον επόμενο μήνα, ο Τραμπ σχολίασε στους δημοσιογράφους ότι η πρόταση του Πούτιν του φαινόταν «καλή ιδέα».

Οι εσωτερικές διαφωνίες στις ΗΠΑ

Έκτοτε, στους κόλπους των Ρεπουμπλικανών διεξάγεται συζήτηση για το αν οι ΗΠΑ πρέπει να αποδεχθούν τη συμφωνία, να ζητήσουν περισσότερα ανταλλάγματα ή να την απορρίψουν εντελώς.

Οι πολέμιοι της παράτασης υποστηρίζουν ότι η κατάργηση των περιορισμών θα έδινε στις ΗΠΑ την ελευθερία να εξοπλίσουν πυραύλους και βομβαρδιστικά με περισσότερες κεφαλές. Αυτό, κατά την άποψή τους, είναι αναγκαίο για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου πυρηνικού οπλοστασίου της Κίνας, αλλά και για την άσκηση πίεσης στη Ρωσία, η οποία διαθέτει τακτικά πυρηνικά όπλα μικρής εμβέλειας που δεν καλύπτονται από καμία συνθήκη.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζιμ Ρις, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, δήλωσε ότι εξαρχής ήταν αντίθετος στη νέα START, καθώς «η Ρωσία έχει ιστορικό εξαπάτησης», κάτι που όπως λέει επιβεβαιώθηκε, και ως εκ τούτου αντιτίθεται στην παράταση των ορίων.

Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές του ελέγχου των εξοπλισμών αντιτείνουν ότι μια τέτοια προσέγγιση εγκυμονεί τον κίνδυνο μιας απρόβλεπτης νέας κούρσας εξοπλισμών. «Η εγκατάλειψη των τελευταίων εναπομεινάντων δικλείδων ασφαλείας χωρίς σχέδιο θα έδινε στρατηγικό πλεονέκτημα στη Ρωσία και την Κίνα και θα αύξανε τον κίνδυνο μιας καταστροφικής πυρηνικής εσφαλμένης εκτίμησης», δήλωσε η γερουσιαστής Τζιν Σαχίν, κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών στην ίδια Επιτροπή.

Το ιστορικό των παραβιάσεων και η έλλειψη εμπιστοσύνης

Η συζήτηση λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο όπου οι διαδικασίες ελέγχου έχουν πληγεί από τις εντάσεις λόγω της εισβολής στην Ουκρανία και της επιλεκτικής συμμόρφωσης της Μόσχας. Η Ρωσία αρνείται να επιτρέψει τις επιτόπιες επιθεωρήσεις που απαιτεί η νέα συνθήκη START από το 2022, γεγονός που οδήγησε την κυβέρνηση Μπάιντεν να κατηγορήσει τη Μόσχα για παραβίαση της συνθήκης.

Υπενθυμίζεται ότι και άλλες συμφωνίες κατέρρευσαν κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ. Η συνθήκη INF για τις πυρηνικές δυνάμεις μεσαίου βεληνεκούς καταγγέλθηκε το 2019 μετά από κατηγορίες για ρωσική απάτη, ενώ η Συνθήκη Ανοιχτών Ουρανών έληξε το 2020, με τις ΗΠΑ να κατηγορούν τη Ρωσία για κατασκοπεία μέσω των πτήσεων αναγνώρισης.

Τρία σενάρια για την επόμενη μέρα

Πρώην αξιωματούχοι και πυρηνικοί εμπειρογνώμονες συζητούν τρεις πιθανές προσεγγίσεις για το πώς να ανταποκριθούν στην πρόταση του Πούτιν να παραταθούν τα ανώτατα όρια της νέας συνθήκης START.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποδεχθούν την πρόταση της Μόσχας να παραταθούν τα ανώτατα όρια της συνθήκης για ένα έτος, με την προϋπόθεση ότι οι Ρώσοι θα συμφωνήσουν επίσης να επαναλάβουν τις επιτόπιες επιθεωρήσεις.

«Η παράταση χωρίς επιθεωρήσεις και επαλήθευση είναι άσκοπη, καθώς η διασφάλιση της συμμόρφωσης της Ρωσίας με τα βασικά όρια της συνθήκης γίνεται ήδη όλο και πιο δύσκολη χωρίς αυτές», δήλωσε ο Βίπιν Νάρανγκ, καθηγητής του MIT που υπηρέτησε ως ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου σε θέματα πυρηνικής, διαστημικής και αντιπυραυλικής πολιτικής κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Άλλοι υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ πρέπει να απορρίψουν εντελώς την πρόταση του Πούτιν και να σχεδιάσουν για τον προβλεπόμενο κόσμο δύο ισχυρών δυνάμεων, στον οποίο οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποτρέψουν τόσο τις πυρηνικές δυνάμεις της Κίνας όσο και της Ρωσίας. Μια έκθεση του Πενταγώνου που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο ανέφερε ότι η Κίνα, η οποία έχει αντισταθεί σταθερά στο να εμπλακεί σε συνομιλίες για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων, διαθέτει απόθεμα πυρηνικών όπλων που ήταν στα χαμηλά επίπεδα των 600 έως το 2024, αλλά προβλέπεται να αυξηθεί σε περισσότερα από 1.000 έως το 2030. Προηγούμενες εκτιμήσεις του Πενταγώνου αναφέρουν ότι το οπλοστάσιο πυρηνικών κεφαλών της Κίνας θα μπορούσε να αυξηθεί σε περίπου 1.500 έως το 2035.

«Η τάση ήταν να αναβάλλουμε τη λήψη αποφάσεων. Ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσουμε τη νέα πραγματικότητα», δήλωσε ο Μάθιου Κρόενιγκ του Atlantic Council, πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου και σύμβουλος της προεκλογικής εκστρατείας του Μάρκο Ρούμπιο για τις προεδρικές εκλογές του 2016.

Άλλοι πάλι λένε ότι είναι λογικό να γίνει αποδεκτή η πρόταση του Πούτιν για παράταση των ορίων όπλων για ένα έτος, ώστε οι ΗΠΑ να προσπαθήσουν να προσελκύσουν τη Ρωσία και ενδεχομένως την Κίνα σε συζητήσεις για νέες συμφωνίες ελέγχου των όπλων.

«Αν οι ΗΠΑ το αφήσουν να περάσει, θα χάσουν την ευκαιρία να πουν ότι θα παρατείνουν αυτά τα όρια μαζί σας, αν εσείς και η Κίνα συμφωνήσετε να έχετε έναν παραγωγικό διάλογο μαζί μας σχετικά με την επαλήθευση και τη στρατηγική σταθερότητα», δήλωσε η Mallory Stewart, διευθύνουσα σύμβουλος του Συμβουλίου Στρατηγικών Κινδύνων και πρώην ανώτερη αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν.

«Ο Τραμπ θα μπορούσε τότε να πάρει το πάνω χέρι στη συζήτηση, λέγοντας στη διεθνή κοινότητα ότι είναι πρόθυμος να συζητήσει για κάτι που ενδιαφέρει όλους», δήλωσε ο Στιούαρτ.