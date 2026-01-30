Στα χέρια του επιλοχία εξερράγη η μοιραία χειροβομβίδα η οποία οδήγησε στο θάνατο τον 19χρονο φαντάρο στη Ρόδο. Σύμφωνα με το cretalive το πόρισμα αναφέρει «η χειροβομβίδα εξερράγη στο δεξί χέρι του επιλοχία»

Στο επίσημο πόρισμα των πυροτεχνουργών της Ασφάλειας Ρόδου αναφέρεται ότι «από την ανάλυση των ευρημάτων και την συγκέντρωση των θραυσμάτων εκτιμάται ότι οι δύο πυροτεχνουργοί βρισκόταν μπροστά στο τζιπ όπου πραγματοποιούσαν έλεγχο-προετοιμασία των χειροβομβίδων ώστε να παραληφθούν από τους εκπαιδευόμενους και να ριφθούν στα πλαίσια στρατιωτικής εκπαίδευσης.

Από τους φορείς των χειροβομβίδων αφαίρεσαν την προστατευτική ταινία και τους τοποθέτησαν πάνω στο καπό του οχήματος. Στο σημείο αυτό πιθανόν μετά από κάποια λανθασμένη ενέργεια των ανωτέρω να προκλήθηκε η έκρηξη. Το σημείο που σημειώθηκε η έκρηξη ήταν στην μπροστινή αριστερή όψη του τζιπ και πιθανόν σε ύψος 1.50-1.60 μέτρων από το έδαφος και 40-50 εκατοστών από τον προφυλακτήρα του οχήματος.

Η χειροβομβίδα εξερράγη στο δεξί χέρι του επιλοχία όπου προκάλεσε τον ακρωτηριασμό του και σε πολύ κοντινή απόσταση από τον Γαλυφιανάκη όπου η διασπορά των θραυσμάτων τον έπληξε σε όλο του το σώμα, τραυματίζοντας τον θανάσιμα».