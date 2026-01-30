Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Καρδιολογίας Γεράσιμος Σιάσος συμμετείχε στην 110η Σύνοδο Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων που πραγματοποιήθηκε στον Βόλο.

Κατά την τοποθέτηση ευχαρίστησε την Υπουργό Παιδείας κα Σοφία Ζαχαράκη και όλη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για την εποικοδομητική συνεργασία, καθώς και την Πρόεδρο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ κα Άννα Ροκοφύλλου για το σημαντικό έργο ανακαίνισης στις φοιτητικές εστίες των Πανεπιστημίων.

Επιπροσθέτως, αναφέρθηκε στην απόλυτη αναγκαιότητα για αύξηση της χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για τη συντήρηση και ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών εκπαίδευσης και έρευνας, ιδιαίτερα σε μεγάλα Πανεπιστήμια που διαθέτουν παλαιές εγκαταστάσεις πέραν των 100 ετών, οι οποίες χρήζουν άμεσης παρέμβασης.

Αναφέρθηκε επίσης σε αναγκαίες τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο (όπως στην τροποποίηση των ρυθμίσεων για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια και στο νέο νομοθετικό πλαίσιο εκλογής και εξέλιξης καθηγητών) που έχουν κατατεθεί από τα Πανεπιστήμια.

Τα πορίσματα της Συνόδου