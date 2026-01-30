Στο γραφείο του στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Κωνσταντίνος Τασούλας έχει ένα ημερολόγιο μεγέθους Α4 και το εξώφυλλο του είναι βαθύ μπλε. Εκεί σημειώνει τα ραντεβού του. Εκεί έχει κυκλώσει και τις συναντήσεις με τους πρώην πρωθυπουργούς, δύο που ήδη έγιναν μια που θα πραγματοποιηθεί σήμερα το μεσημέρι και άλλες δύο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον που αναμένονται εντός του Φεβρουαρίου.

Η πρωτοβουλία του ΠτΔ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα υποδεχθεί σήμερα στη μία το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο τον Λουκά Παπαδήμο, δίνοντας μια συνέχεια στις συναντήσεις του με πρώην πρωθυπουργούς. Ο κ. Παπαδήμος, υπηρέτησε στο Μέγαρο Μαξίμου, τις δύσκολες ημέρες της οικονομικής κρίσης και έμεινε στο γραφείο του από τον Νοέμβριο του 2011 έως και τον Μάιο του 2012. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας συναντά τους πρώην πρωθυπουργούς, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχει λάβει ο ίδιος, στην προσπάθεια για ενότητα και διαμόρφωσης ενός κλίματος διαλόγου, ομοψυχίας και συνεννόησης. Ο κ. Τασούλας έχει ήδη συναντήσει τον Κώστα Καραμανλή, καθώς και τον Γιώργο Παπανδρέου.

Τι έχει να πει με Παπαδήμο

Όσον αφορά τη σημερινή συνάντηση, ο πρώην αντιπρόεδρος της ΕΚΤ παραμένει δραστήριος ως Πρόεδρος του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ διατηρεί υψηλές επαφές στην Φρανκφούρτη και στην Ουάσιγκτον. Μεταξύ άλλων, θα τεθούν πολλά θέματα στη συζήτηση και θα ενημερώσει τον Πρόεδρο για τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή και τη διεθνή οικονομία. Βέβαια, πολλοί υπενθυμίζουν την περίοδο που βρέθηκε στον πρωθυπουργικό θώκο ο κ. Παπαδήμος και λένε ότι είναι το πλέον ικανό πρόσωπο για να δώσει συμβουλές στον Κωνσταντίνο Τασούλα για την επίτευξη της συνταγής της συναίνεσης, που σταθερά αναζητείται.

Για το τέλος τα δύο «καυτά» ραντεβού

Μέσα στον Φεβρουάριο, αναμένονται τα άλλα δύο ραντεβού, με τον Αντώνη Σαμαρά και τον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικότερα για τον κ. Σαμαρά, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μετά τις 2 Φεβρουαρίου. Και αυτή η ημερομηνία δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για την ημέρα του εορτασμού της Υπαπαντής στην Καλαμάτα, όπου θα παρευρεθεί μαζί με τον Κώστα Καραμανλή, ο οποίος θα ανακηρυχθεί και επίτιμος δημότης της πόλης. Προς ώρας, το μπλε ημερολόγιο μένει χωρίς «κυκλωμένη» ημερομηνία, όμως, άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στον Πρόεδρο, υπογραμμίζουν ότι το ραντεβού θα γίνει.

Υπενθυμίζουν άλλωστε ότι οι δύο άντρες, εκτός από το προφανές, ότι υπηρέτησαν στη «γαλάζια» παράταξη, είναι και «Αβερωφικά» αδέρφια. Άλλωστε, ο κ. Σαμαράς είχε ψηφίσει υπέρ του Κωνσταντίνου Τασούλα, παρότι είχε ήδη προηγηθεί η ρήξη με τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, είχε πει σε δηλώσεις του, τότε, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ότι θα στηρίξει την υποψηφιότητα του, καθώς προέρχεται από τον χώρο της κεντροδεξιάς.