Από σήμερα 30 Ιανουαρίου ισχύουν οι μειώσεις φόρων για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του αναφέρθηκε στην αύξηση που θα δουν οι μισθωτοί για τις οποίες δεσμεύτηκε στη ΔΕΘ τον περασμένο Σεπτέμβριο.

«Γνωρίζω πολύ καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά λόγω της ακρίβειας και ξέρω καλά ότι κανένα μέτρο ελάφρυνσης από μόνο του δεν αρκεί. Όμως, από σήμερα μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα θα δουν στα εκκαθαριστικά τους πραγματικές αυξήσεις μισθών λόγω της μείωσης φόρων τις οποίες ψηφίσαμε με τον προϋπολογισμό. Αυτές οι αυξήσεις που θα δείτε, αθροίζουν υπό προϋποθέσεις μέχρι και συν δύο μισθούς τον χρόνο ανάλογα με την μισθολογική κλίμακα, την ηλικία και κυρίως την οικογενειακή κατάσταση, δηλαδή πόσα παιδιά έχετε.

Τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ είχαμε ανακοινώσει ξεκάθαρα φοροελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά και νέους που ξεκινούν τώρα την επαγγελματική τους ζωή, για τη μεσαία τάξη» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός.



