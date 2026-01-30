Συγκινητικό ήταν το κλίμα σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής με τη τήρηση ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των τριών πεσόντων του Πολεμικού Ναυτικού στα Ίμια αλλά και τις αναφορές των εκπροσώπων των θυμάτων. Ιδιαίτερη αίσθηση έκανε η ομιλία του Παναγιώτη Βλαχάκου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και αδερφού του Παναγιώτη Βλαχάκου, ενός εκ των τριών αξιωματικών που χάθηκαν πριν από 30 χρόνια. «Δεν έγιναν ήρωες από επιλογή. Έκαναν το καθήκον τους, χωρίς να ξέρουν ότι εκείνη η νύχτα θα χαρασσόταν στη συλλογική μνήμη», σημείωσε ο κ. Βλαχάκος προσθέτοντας πως σε κρίσιμες ώρες οι πολιτικές ενέργειες και η απουσία καθαρών αποφάσεων έχουν συνέπειες.

Μιλώντας σε πιο προσωπικό τόνο είπε για τον αδερφό του: «Ο Τάκης δεν ήταν μόνο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, ήταν ο αδερφός μου, ήταν το άλλο μου μισό. Θέλω να πιστεύω πως σήμερα καμαρώνει από ψηλά, όχι μόνο για τις τελετές μνήμης για το νέο απόκτημα του Πολεμικού Ναυτικού που συνεχίζει την αποστολή για την οποία έδωσε τη ζωή του. Θα τον θυμάμαι πάντα για το ήθος, το καθαρό βλέμμα, τη βαθιά πίστη στο καθήκον. Και θα νιώθω πάντα περήφανος για εκείνον και θα ευχαριστώ το Θεό για τα χρόνια που πορευτήκαμε και ζήσαμε μαζί».

Αναφερόμενος ειδικότερα στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του Πολεμικού Ναυτικού με την φρεγάτα Κίμων, επεσήμανε πως 30 χρόνια μετά, πρέπει να είμαστε βέβαιοι πως «ταπεινωμένοι» Έλληνες και αξιωματικοί δεν θα υπάρξουν ξανά.

Στους τρεις αξιωματικούς που «έδωσαν το πιο ακριβό αντίτιμο για την πατρίδα» αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης. «Η θυσία τους αντηχεί όχι μόνο στη θάλασσα του Αιγαίου αλλά και στις καρδιές όλων μας», υπογράμμισε ότι το Αιγαίο δεν έχει «γκρίζες» ζώνες, αλλά μόνο «γαλάζιες» με «καθήκον ιερό να το υπερασπιζόμαστε και να κρατούμε ψηλά τη σημαία από κάθε επιβουλέα». «Σήμερα τιμούμε τους ήρωες μας υπενθυμίζοντας ότι η ελευθερία και η ασφάλεια απαιτούν εγρήγορση και συνεχή προσπάθεια. Η πατρίδα μας επιδιώκει ήρεμα νερά, αλλά δεν εθελοτυφλεί απέναντι στις προκλήσεις» ανέφερε εκ μέρους της κυβέρνησης ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης.

«Δεν υπάρχει τίποτα γκρίζο παρά μόνο το γαλάζιο της θάλασσας», δήλωσε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠαΣοΚ, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι «δεν επιτρέπεται σε κανέναν μας πολύ περισσότερο εδώ να ισχυρίζεται ή να αφήνει να εννοηθεί το αντίθετο. Μην διχάζουμε λοιπόν γιατί έτσι νομίζουμε ότι εξυπηρετούμε το κομματικό μας συμφέρον». Όπως είπε, είναι «μια κορυφαία στιγμή της ελληνικής διπλωματίας που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητεί και κανείς δεν αμφισβήτησε έως σήμερα. Μια θέση πάνω στην οποία εμπεδώθηκε και ρίζωσε η πάγια ελληνική θέση ότι η εθνική μας κυριαρχία δεν μπορεί να αμφισβητείται. Ότι κανείς ποτέ δεν γκρίζαρε το Αιγαίο».

Παππάς: «Δεν αρκεί να αγοράζουμε εθνικά συστήματα»

Ο Νίκος Παππάς από τον ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι «ο πραγματικός σεβασμός στη μνήμη τους δεν πρέπει να εξαντλείται σε λόγους επετειακούς, καμία υποχώρηση στην ισχύ που προσφέρει στη χώρα μας το εθνικό μας όπλο. Δεν χωρά ούτε χωρική ούτε χρονική αμφισβήτηση του εθνικού μας χώρου. Δεν μπορεί να είναι νοητή για την Ελλάδα μια συνθήκη στην Ευρώπη που αγνοεί τον τουρκικό αναθεωρητισμού για να μην πω ότι τον καλοπιάνει. Να μην είναι η χώρα μας απλός πελάτης ξένων βιομηχανιών. Τα στελέχη δεν μπορεί και δεν πρέπει να εισπράττουν απαξίωση. Δεν αρκεί να αγοράζουμε εθνικά συστήματα».

Ο Νίκος Παπαναστάσης από το ΚΚΕ είπε ότι «το κρίσιμο θέμα δεν είναι η διαλεύκανση των ευθυνών της τότε πολιτικής ηγεσίας αλλά η ανάδειξη των συνθηκών που παράγουν τέτοιες κρίσεις» ενώ απέδωσε «ευθύνες σε όλες τις κυβερνήσεις για την παγίωση εκείνων των συνθηκών». Όπως είπε, «μια μέρα μετά την κρίση των Ιμίων ο εκπρόσωπος του state department είχε πει ότι οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν ελληνική ή τουρκική κυριαρχία στα Ίμια και σε κάποιες άλλες βραχονησίδες» ενώ όπως είπε «η ελληνική κυβέρνηση παραπλανά τον λαό προβάλλοντας την ισχύ της, έχοντας μετατρέψει τη χώρα σε αμερικανονατοική βάση».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε «να ανοίξει η συζήτηση και να φωτιστούν τα γεγονότα στην επιτροπή θεσμών και διαφάνειας της βουλής με κατάθεση των γεγονότων από εκείνους που γνωρίζουν και από εξέταση των εγγράφων και των στοιχείων που μέχρι σήμερα θάβονται κ. Βλαχάκο, και εσείς ως αδερφός του Παναγιώτη που έπεσε μαζί με τους άλλους δύο, να πληροφορείται το πανελλήνιο ότι δεν σας παραδόθηκε ποτέ από την Πολιτεία το πραγματικό κράνος του αδερφού σας αλλά σας παραδόθηκε 23 χρόνια μετά από Καλύμνιο ψαρά». Όπως είπε η κ. Κωνσταντοπούλου «αυτό αποδεικνύει πως οι κυβερνήσεις διαχρονικά στηρίζονται στη συσκότιση».