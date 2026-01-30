Ο Σωτήρης Ριζάς, διευθυντής ερευνών του Κέντρου Έρευνας Ιστορίας Νεώτερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, αφηγείται στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τα κρίσιμα γεγονότα που συνέθεσαν την κρίση των Ιμίων το 1996, τη γέννηση της θεωρίας των «γκρίζων ζωνών» και τα κομβικής σημασίας λάθη στη διαχείριση της κρίσης. Ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Στο podcast με τίτλο «Η κρίση των Ιμίων – Τα γεγονότα, τα σφάλματα και οι συνέπειες» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:59 Το ισχύον νομικό καθεστώς στα Ίμια.

Το ισχύον νομικό καθεστώς στα Ίμια. 2:18 Η θεωρία των «γκρίζων ζωνών» και η τουρκική αμφισβήτηση της εδαφικής κυριαρχίας της Ελλάδας.

Η θεωρία των «γκρίζων ζωνών» και η τουρκική αμφισβήτηση της εδαφικής κυριαρχίας της Ελλάδας. 5:28 Η πολιτική αστάθεια στη χώρα κατά τη διάρκεια των γεγονότων των Ιμίων.

Η πολιτική αστάθεια στη χώρα κατά τη διάρκεια των γεγονότων των Ιμίων. 7:00 Το παιχνίδι των σημαιών και η επικοινωνιακή κλιμάκωση της κρίσης.

Το παιχνίδι των σημαιών και η επικοινωνιακή κλιμάκωση της κρίσης. 10:23 Η ασυνεννοησία και η απόκλιση πολιτικής – στρατιωτικής γραμμής στην Ελλάδα.

Η ασυνεννοησία και η απόκλιση πολιτικής – στρατιωτικής γραμμής στην Ελλάδα. 13:21 Η πολιτική ηγεσία της Τουρκίας και η τακτική της.

Η πολιτική ηγεσία της Τουρκίας και η τακτική της. 23:05 Η κατάληψη της δυτικής βραχονησίδας από την Τουρκία και η καθυστέρηση αντίληψης από την ελληνική πλευρά.

Η κατάληψη της δυτικής βραχονησίδας από την Τουρκία και η καθυστέρηση αντίληψης από την ελληνική πλευρά. 27:02 Η πτώση του ελικοπτέρου, οι θεωρίες που τη συνόδευσαν και η αποτυχία διαχείρισης της κρίσης.

Η πτώση του ελικοπτέρου, οι θεωρίες που τη συνόδευσαν και η αποτυχία διαχείρισης της κρίσης. 32:02 Η αμερικανική απεμπλοκή και η μετατόπιση της ελληνικής στρατηγικής προς τη διπλωματία.

