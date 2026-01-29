Έρευνα έχει ξεκινήσει στην Ισπανία καθώς μέσα σε δύο μήνες χορηγήθηκαν ληγμένα εμβόλια σε 253 άτομα, μεταξύ των οποίων πολλά βρέφη.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία που υπέβαλε η κοινοβουλευτική ομάδα EH Bildu στο κοινοβούλιο της Χώρας των Βάσκων. Οι υγειονομικές αρχές τόνισαν ότι δεν έχουν αναφερθεί παρενέργειες στους λήπτες, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν ήδη ενημερωθεί.

Η ληγμένη παρτίδα αφορά το εξαδύναμο εμβόλιο, ένα κρίσιμο παιδικό εμβόλιο που προστατεύει από διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη, Haemophilus influenzae τύπου B, πολιομυελίτιδα και ηπατίτιδα Β. Το εμβόλιο χορηγείται τακτικά στα βρέφη ως μέρος του προγράμματος εμβολιασμού. Σύμφωνα με το σύστημα υγείας της Χώρας των Βάσκων, γνωστό ως Osakidetza, οι ληγμένες δόσεις «δεν συνεπάγονται κανέναν κίνδυνο για την υγεία ή παρενέργεια».

Οι συστημικές αδυναμίες

Η EH Bildu ισχυρίζεται ότι κάποιοι ασθενείς έλαβαν όχι μόνο μία αλλά δύο ληγμένες δόσεις, επικρίνοντας το Osakidetza για την αποτυχία παρακολούθησης των ημερομηνιών λήξης των εμβολίων και μη τήρηση των καθιερωμένων πρωτοκόλλων.

«Το Osakidetza δεν παρακολούθησε την ιχνηλασιμότητα της ημερομηνίας λήξης και δεν συμμορφώθηκε με τις καθιερωμένες διαδικασίες και πρωτόκολλα», ανέφερε η κοινοβουλευτική πρωτοβουλία στη Álava, σύμφωνα με το δημόσιο κανάλι της Χώρας των Βάσκων EITB. Τα ληγμένα εμβόλια χορηγήθηκαν σε 12 από τους 13 ολοκληρωμένους οργανισμούς υγείας της Χώρας των Βάσκων.

Νέα δόση

Ο Αλμπέρτο Μαρτίνεθ, Υπουργός Υγείας της Χώρας των Βάσκων από το Εθνικιστικό Κόμμα (PNV), δήλωσε ότι «κάθε περίπτωση είναι ταυτοποιημένη και οι οικογένειες ενημερώνονται απευθείας, ώστε να τους δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες» αναφέρει το Euronews.

Το Osakidetza, η εθνική φαρμακευτική υπηρεσία της Ισπανίας, το Συμβούλιο Εμβολιασμών της Χώρας των Βάσκων και ο κατασκευαστής του εμβολίου συνιστούν να χορηγηθεί σε όλους τους εμπλεκόμενους μια νέα δόση για πλήρη προστασία. Τα κέντρα υγείας ξεκίνησαν την Τετάρτη την επικοινωνία με τις οικογένειες για τον προγραμματισμό νέων ραντεβού για αναπλήρωση.

Δεύτερο σκάνδαλο με εμβόλια τους τελευταίους μήνες

Το περιστατικό έρχεται μόλις τέσσερις μήνες μετά από άλλο σκάνδαλο με εμβόλια στην περιοχή. Τον Σεπτέμβριο του 2025 ξεκίνησε δίκη σε βάρος μιας παιδιατρικής νοσηλεύτριας στη Σαντούρτσι, στην επαρχία Μπίσκαι, η οποία κατηγορείται ότι έκανε εμβολιασμούς παιδιών ενώ στην πραγματικότητα πέταγε τα φιαλίδια.

Οι εισαγγελείς εκτιμούν ότι πάνω από 400 παιδιά έμειναν ανεμβολίαστα το 2021 και το 2022 εξαιτίας των φερόμενων ενεργειών της νοσηλεύτριας. Τα δύο ξεχωριστά περιστατικά έχουν προκαλέσει ανησυχία για τα πρωτόκολλα και την εποπτεία των εμβολιασμών στο σύστημα υγείας της Χώρας των Βάσκων, αν και οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι τα ληγμένα εμβόλια δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία όσων τα έλαβαν.