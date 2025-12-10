Ο Αμερικανικός φορέας ρυθμιστικού ελέγχου για την υγεία (FDA) διερευνά θανάτους που ενδέχεται να σχετίζονται με τα εμβόλια κατά της COVID-19 σε διάφορες ηλικιακές ομάδες, στο πλαίσιο επανεξέτασης ζητημάτων ασφάλειας, όπως δήλωσε την Τρίτη εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS).

Όπως μεταδίδει το Reuters, το HHS δεν διευκρίνισε άμεσα ποιες ηλικιακές ομάδες θα συμπεριληφθούν στην έρευνα της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

Ο Επίτροπος του FDA, Μάρτι Μακάρι, είχε προηγουμένως αναφέρει ότι εξετάζονται τέτοιοι θάνατοι σε νέους ανθρώπους.

Τον περασμένο μήνα, ο επικεφαλής ιατρικός και επιστημονικός σύμβουλος της υπηρεσίας, Βιναΐ Πρασάντ, ενημέρωσε το προσωπικό με σημείωμα στο οποίο ανέφερε ότι οι δόσεις για την COVID πιθανότατα συνέβαλαν στους θανάτους τουλάχιστον 10 παιδιών που πέθαναν από φλεγμονή της καρδιάς, και ανακοίνωσε σχέδια για αυστηροποίηση της εποπτείας των εμβολίων.

Το σημείωμα δεν αποκάλυπτε τις υποκείμενες παθήσεις των παιδιών ούτε τους κατασκευαστές των εμβολίων που εμπλέκονται. Τα ευρήματα, τα οποία δεν έχουν δημοσιευθεί σε ιατρικό περιοδικό, βασίστηκαν σε αρχική ανάλυση 96 θανάτων μεταξύ 2021 και 2024.

Τι λένε Moderna και Pfizer

Η Moderna επανέλαβε την προηγούμενη δήλωσή της ότι δεν υπάρχουν νέες ή αδημοσίευτες ανησυχίες ασφάλειας για παιδιά ή εγκύους που να σχετίζονται με το εμβόλιο, το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία mRNA.

Η Pfizer, η οποία διαθέτει στην αγορά άλλο ένα εμβόλιο COVID τεχνολογίας mRNA σε συνεργασία με τη BioNTech, επίσης επιβεβαίωσε εκ νέου την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του.

Ο Υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ έχει προχωρήσει σε δραστική αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής για τα εμβόλια που αφορούν την COVID, περιορίζοντας την πρόσβαση σε άτομα 65 ετών και άνω καθώς και σε όσους έχουν υποκείμενα νοσήματα.

Ο Κένεντι, επί μακρόν επικριτής των εμβολίων, έχει επιφέρει ευρείας κλίμακας αλλαγές στην εμβολιαστική πολιτική των ΗΠΑ, οι οποίες περιλαμβάνουν την κατάργηση της μακροχρόνιας σύστασης για το εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Β στα μωρά, τη μείωση χρηματοδότησης για εμβόλια mRNA και τη σύνδεση των εμβολίων με τον αυτισμό.