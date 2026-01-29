Νέο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον ίδιο αυτοκινητόδρομο-καρμανιόλα DN6. Το δυστύχημα έγινε την Τετάρτη (28/01) στην περιοχή της πόλης Κραϊόβα, αρκετά μακριά από την Τιμισοάρα. Από το δυστύχημα ανασύρθηκε νεκρός ένας 68χρονος Βούλγαρος, οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου.

Το δυστύχημα έγινε την στιγμή που ο οδηγός του ΙΧ, ενώ προσπερνούσε προπορευόμενο φορτηγό, πάνω στην προσπέραση, βγήκε απο την πορεία του, μπήκε στην αντίθετη λωρίδα και συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα.

Το αυτοκίνητο διαλύθηκε ολοσχερώς ενώ ο άνδρας, απεγκλωβίστηκε νεκρός από το αυτοκίνητο.