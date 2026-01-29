Σε βαρύ κλίμα ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής. Τηρήθηκε ενός λεπτου σιγή τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων από τις δύο τραγωδίες στα Τρίκαλα και την Ρουμανία που έχουν συγκλονίσει τη χώρα.

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιώργος Γεωργαντάς εκφράζοντας το σώμα αναφέρθηκε στις δύο απανωτές τραγωδίες, που, όπως είπε, «συνέτριψαν τη χώρα και την κοινωνία». Για τον τραγικό χαμό των πέντε γυναικών στα Τρίκαλα, ο κ. Γεωργαντάς τόνισε ότι «η απώλειά τους μας υπενθυμίζει πόσο αυτονόητη και απαιτητή είναι η ασφάλεια στην εργασία».

Εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια του προεδρείου και των βουλευτών στις οικογένειες των νέων παιδιών, φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία σε «ένα ταξίδι χαράς, το οποίο μετατράπηκε σε ανείπωτη απώλεια», ο αντιπρόεδρος της Βουλής είπε ότι μπροστά σε αυτές τις τραγωδίες «οφείλουμε να σκύβουμε το κεφάλι».