Μέσα σε μία ατμόσφαιρα βαθιάς θλίψης, η Ρουμανία αποχαιρετά τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ, λίγο πριν ξεκινήσουν για το μεγάλο «ταξίδι της επιστροφής». Σε μία ιδιαίτερα συγκινητική τελετή που οργανώθηκε στον χώρο του αεροδρομίου ο μητροπολίτης της Τιμισοάρα τέλεσε τρισάγιο δηλώνοντας με τον τρόπο αυτό την συντριβή ολόκληρου του λαού της Ρουμανίας που ένιωσε σαν να έχασε τα δικά της παιδιά.

Ο ιεράρχης διάβασε μάλιστα τα ονόματα των νεκρών, ενώ μοίρασε σε όλους τους παρευρισκόμενους λευκά τριαντάφυλλα.

Οι σοροί των 7 θυμάτων επαναπατρίζονται, με το αεροσκάφος C-130 του υπουργείου Υγείας, που έσπευσε στη Ρουμανία από την Ελλάδα.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, οι σύνδεσμοι φίλων ΠΑΟΚ θα δώσουν το «παρών» στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να «υποδεχθούν» τις σορούς των επτά συνοπαδών τους, και με μηχανοκίνητη πορεία θα τους συνοδεύσουν ως την Τούμπα.

Επέστρεψαν οι τραυματίες

Το μεσημέρι έφτασαν στην Ελλάδα οι δύο από τους τρεις τραυματίες του πολύνεκρου τροχαίου. Ο 20χρονος Κώστας και ο 28χρονος Μάριος που γλίτωσαν ως εκ θαύματος, όπως έλεγαν οι Ρουμάνοι γιατροί.

«Έχει χτυπήσει στο κεφάλι, είναι σοκαρισμένος, όπως είμαστε και όλοι. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, οδεύουμε προς το καλύτερο, και αυτό που ήθελα να πω είναι να ευχηθώ συλλυπητήρια στις υπόλοιπες οικογένειες», ανέφερε πατέρας τραυματία.

Μετά την άφιξή τους στη Θεσσαλονίκη, οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για τη συνέχεια της νοσηλείας τους. Πίσω από τα ασθενοφόρα ήταν μια πομπή από μηχανάκια οπαδών του ΠΑΟΚ.

«Το νοσοκομείο είναι σε πλήρη ετοιμότητα, όλες οι ειδικότητες των γιατρών, ώστε να παρέχει την απόλυτα δυνατή στήριξη και φροντίδα στους τραυματίες, στους οποίους ευχόμαστε καλή και γρήγορη ανάρρωση», υπογράμμισε ο διευθυντής του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

Τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν το δυστύχημα

Στο μεταξύ, φως στα αίτια του πολύνεκρου δυστυχήματος επιχειρούν να ρίξουν οι αρχές, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη μοιραία σύγκρουση.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησαν ο δικηγόρος της εταιρείας ενοικίασης του οχήματος, Αντώνης Ξυλουργίδης, καθώς και ο πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων, Κωνσταντίνος Χασιώτης. Όπως τόνισαν, τα ασφαλή συμπεράσματα αναμένεται να εξαχθούν από τους Ρουμάνους πραγματογνώμονες που έχουν αναλάβει την υπόθεση.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν, από το υλικό κάμερας που εξετάζεται προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια της προσπέρασης, δεν υπήρχε πυκνή ομίχλη στο σημείο, αλλά μόνο συννεφιά, ενώ η ορατότητα ήταν επαρκής. Όπως σημείωσε ο κ. Χασιώτης, το βαν φέρεται να εκτέλεσε επιτυχημένη προσπέραση, ωστόσο τη στιγμή που βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα εμφανίστηκε το βυτιοφόρο.

«Με βάση τα δεδομένα που βλέπουμε στο βίντεο, ο οδηγός του βαν είχε χρόνο να επιστρέψει στη λωρίδα του και να επιβραδύνει πίσω από τα προπορευόμενα οχήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι την τελική εικόνα θα δώσουν τα πορίσματα των ρουμανικών αρχών.