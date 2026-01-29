ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Στην υπόθεση των Τεμπών η κυβέρνηση έχει επιστρατεύσει ολόκληρο τον θηριώδη επικοινωνιακό μηχανισμό της προκειμένου να προβάλλονται οι ακραίες ή και οι λιγότερο ακραίες, αλλά πολύ δύσκολο να αποδειχθούν, θεωρίες για τα αίτια του ατυχήματος. Και είναι έξυπνο από πλευράς της. Επιδιώκει να «απλοποιήσει» τη συζήτηση, δημιουργώντας ένα «δίλημμα». Αν δεν ισχύουν όλα αυτά για τα οποία λέει ότι την κατηγορούν οι συγγενείς των θυμάτων και οι αντίπαλοί της, τότε «αποδεικνύεται» δια της εις άτοπον απαγωγής, ότι ήταν ένα τραγικό ανθρώπινο λάθος και δεν ευθύνεται η ίδια. Βέβαια, το δίλημμα είναι παραπλανητικό. Ότι π.χ. δεν αποδείχθηκε η θεωρία του παράνομου φορτίου (την οποία, θυμίζω, πυροδότησε ο ίδιος ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του, αλλά βολικά έχει ξεχαστεί αυτό), δεν σημαίνει φυσικά ότι δεν υπήρξαν κυβερνητικές ευθύνες. Δεν είναι «ή ξυλόλιο (και γενικά αναπόδεικτες και τραβηγμένες θεωρίες συνωμοσίας) ή ο σταθμάρχης», όπως παρουσιάζεται, ώστε αποκλειομένου του «ξυλολίου» να απαλλαγεί ή κυβέρνηση φορτώνοντας τα πάντα στο «ανθρώπινο λάθος». Αλλά βολεύει να επικρατήσει η βεβαιότητα ότι αυτές είναι οι μόνες δυο εκδοχές: ή οι θεωρίες συνωμοσίας ή το ανθρώπινο λάθος. Απαξιώνοντας και γελοιοποιώντας τις πρώτες, να πειστούν οι πολίτες για τη δεύτερη εκδοχή. Γι’ αυτό και το πόρισμα της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, που εκδόθηκε πριν λίγες μέρες, δεν προβάλλεται καθόλου από την κυβέρνηση. Για την ακρίβεια, έχει θαφτεί. Θα περίμενε κάποιος η κυβέρνηση να το επικαλεστεί για να καταρρίψει τις θεωρίες συνωμοσίας. Αλλά, όπως σας είπα, ο στόχος δεν είναι απλώς να καταρριφθούν αυτές οι θεωρίες, ο πραγματικός στόχος είναι να μείνει μόνο μια άλλη εξήγηση. Και γι’ αυτό θάβεται το πόρισμα. Γιατί μπορεί μεν να χρησιμοποιηθεί εναντίον του «ξυλολίου», αλλά πρωτίστως καταρρίπτει την θεωρία του απλού ανθρώπινου λάθους, οπότε δεν βολεύει καθόλου μα καθόλου. Διαβάστε το και δεν θα αγχώνεστε πια μήπως τα τραίνα μεταφέρουν παράνομα φορτία, γιατί θα «αγριευτείτε» πραγματικά για τον τρόπο που μεταφέρουν τα νόμιμα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και οι άνθρωποι. Στο πόρισμα περιγράφεται η πλήρης αποτυχία της κυβέρνησης να εφαρμόσει μια πολιτική ασφάλειας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές και η πλήρης, επίσης, αποτυχία της να ασκήσει τον εποπτικό της ρόλο. Και θα καταλάβετε γιατί η κυβέρνηση έδωσε από την πρώτη στιγμή (διανέμοντας για παράδειγμα αλλοιωμένα ηχητικά) και συνεχίζει να δίνει μέχρι σήμερα τον υπέρ πάντων αγώνα ώστε να «φταίει μόνο ο σταθμάρχης». Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Για να συγκαλυφθούν οι εγκληματικές ευθύνες της, πολλές από τις οποίες περιγράφονται στο πόρισμα που θάβεται από τα φιλοκυβερνητικά μέσα. Υπάρχουν και άλλες που περιγράφονταν στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας -αυτή θάφτηκε στη Βουλή. Όμως, όπως και σε άλλες υποθέσεις, η αλήθεια δύσκολα θάβεται για πάντα.

***

Η απομυθοποίηση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η πλήρης απομυθοποίηση της προσπάθειας που καταβάλλει η κυβερνητική πλειοψηφία στην Εξεταστική Επιτροπή να «χτίσει» το αφήγημα των διαχρονικών ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επήλθε χθες με την κλήτευση του προ 25ετίας υπουργού Γεωργίας Γιώργου Ανωμερίτη, ιστορικού στελέχους του ΠαΣοΚ, ο οποίος εξήγησε ότι η θητεία του δεν συνέπεσε με τη λειτουργία του Οργανισμού (άρχισε να λειτουργεί αφού εκείνος είχε μετακινηθεί σε άλλο υπουργείο).

Η εισηγήτρια του ΠαΣοΚ Μιλένα Αποστολάκη δήλωσε ότι δεν θα ρωτήσει απολύτως τίποτα τον Ανωμερίτη καθώς δεν θα πέσει στην παγίδα που επιχειρεί να στήσει η ΝΔ για διάχυση ευθυνών.

Μάλιστα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας ζήτησε συγγνώμη που τον κουβάλησαν χωρίς λόγο στην Εξεταστική, «αν και», πρόσθεσε, «χαίρομαι που σας γνώρισα». Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Χουσεΐν Ζεϊμπέκ. Ο δε βουλευτής της Νίκης Γιώργος Ρούντας σχολίασε πως απορεί γιατί κλήθηκε όπως και άλλοι πρώην υπουργοί από την «γαλάζια» πλειοψηφία.

Ο 80χρονος πρώην υπουργός των κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κώστα Σημίτη, τους είπε ότι πολλά από τα συμβαίνοντα στον δημόσιο βίο θα τα διαβάσουν στο 50ό βιβλίο του «Δικαιοσύνη και Πολιτική».

***

Προβληματισμός στο ΠαΣοΚ

Έντονος προβληματισμός επικρατεί σε μεγάλο αριθμό στελεχών του ΠαΣοΚ για τις χαμηλές πτήσεις του κόμματος στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Μου έλεγε παλαιός κοινοβουλευτικός του ιστορικού κόμματος, τη γνωστή λαϊκή φράση: «με ήλιο τα βγάζω, με ήλιο τα βάζω, τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε».

Οι διαφωνίες είναι έντονες για τη στρατηγική του κόμματος και για το άνοιγμα του Νίκου Ανδρουλάκη σε στελέχη που έφυγαν τα τελευταία χρόνια από το ΠαΣοΚ. Όσο πλησιάζουν προς το συνέδριο φαίνεται ότι θα αγριεύψει και άλλο το πράγμα. Ο Χάρης Δούκας θέτει όρους για το συνέδριο, ο Παύλος Γερουλάνος βάζει χρονοδιάγραμμα ανασύνταξης του κόμματος.

***

Διχάζει η Νίνα

Επί τη ευκαιρία να σημειώσω ότι η ενδεχόμενη ένταξη στο ΠαΣοΚ της Νίνας Κασιμάτη που τα τελευταία χρόνια εκλέγεται με το ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στη Β΄ Πειραιά διχάζει το κόμμα. Δεν είναι λίγα τα στελέχη που λένε «όχι» στην επιστροφή της στο ΠαΣοΚ, όπως π.χ. ο Φίλιππος Σαχινίδης.

Κουτσούμπας κατά Τσίπρα…

Μέτωπο με τα «μονοπρόσωπα κόμματα» που είτε υπάρχουν είτε δημιουργούνται προκειμένου «να εγκλωβιστεί η λαϊκή δυσαρέσκεια που δυναμώνει», ανοίγει ο Περισσός. Όπως δήλωσε χθες από την εναρκτήρια πολιτική εκδήλωση του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ στο Κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο του Γαλατσίου ο Δημήτρης Κουτσούμπας «το σύστημα δεν είναι παντοδύναμο» και για αυτό «προσπαθεί να συσκοτίσει το αστικό πολιτικό σύστημα, στήνοντας νέες “παγίδες” με παλιά και νέα κόμματα».

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ συμπεριέλαβε σε αυτά το εν αναμονή κόμμα Τσίπρα, κρατώντας ωστόσο κάποιες επιφυλάξεις για την επιτυχία του εγχειρήματος «καθώς στη σοσιαλδημοκρατία τα πράγματα δεν είναι και πολύ εύκολα…», όπως είπε, σημειώνοντας πως αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις προσωπικές φιλοδοξίας, αλλά «έχει να κάνει κυρίως με τις ίδιες τις πολλές αμαρτίες της σοσιαλδημοκρατίας και γενικότερα το στρατηγικό της αδιέξοδο».

…και Καρυστιανού

Οι βολές του δεν περιορίστηκαν στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά συμπεριέλαβαν και την Μαρία Καρυστιανού: «Μονοπρόσωπα κόμματα, όπως της κυρίας Καρυστιανού, εμφανίζονται με τα γνωστά παλιά και χιλιοειπωμένα “περί κάθαρσης, νομιμότητας και κράτους δικαίου της ΕΕ” – πέρα από τις σκοταδιστικές αντιλήψεις που κουβαλούν – λες και δεν είναι αυτή η ΕΕ που με την πολιτική της οδήγησε στο έγκλημα (των Τεμπών)», τόνισε ενώ δεν παρέλειψε να συμπεριλάβει και «άλλα μονοπρόσωπα κόμματα, όπως της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Κυριάκου Βελόπουλου, που «με τα διάφορα σόου στη Βουλή μια χαρά παίζουν το παιχνίδι της βολικής αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ και τον Μητσοτάκη».

***

Η επανεκλογή Κουτσούμπα

Οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ θα ξεκινήσουν επί της ουσίας σήμερα στην έδρα κόμματος στον Περισσό με την εισήγηση του Κουτσούμπα, ενώ θα ολοκληρωθεί το προσεχές Σάββατο 31 Ιανουαρίου με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής, η οποία, σύμφωνα με τις επικρατέστερες εκτιμήσεις, αναμένεται να επιβεβαιώσει την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπο του νυν γενικού γραμματέα.

***

Προβληματισμός στην Αθήνα για το Κυπριακό

Μέσα στον κακό χαμό που καταγράφεται παγκοσμίως στα γεωπολιτικά, προβληματισμός υπάρχει τις τελευταίες ώρες στην Αθήνα (και) για το Κυπριακό. Οι εξελίξεις πάντως είναι βέβαιο ότι απασχόλησαν τη συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, σήμερα ξημερώματα στη Νέα Υόρκη.

***

Κινητικότητα στη Λευκωσία

Στη Λευκωσία πραγματοποιήθηκε χθες η δεύτερη εντός μικρού χρονικού διαστήματος τριμερής υπό την απεσταλμένη του ΟΗΕ, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον τουρκοκύπριο ηγέτη, χωρίς όμως χειροπιαστό αποτέλεσμα, καθώς όπως όλα δείχνουν θα απαιτηθεί αρκετή δουλειά ακόμα ώστε οι εμπλεκόμενοι να καταλήξουν στο πλαίσιο που θα οδηγήσει στη διεξαγωγή της άτυπης πενταμερούς.

Μπορεί ο Νίκος Χριστοδουλίδης να εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνέχιση των επαφών, καταθέτοντας μάλιστα προτάσεις τόσο για την ουσία όσο και για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, ο Τουφάν Ερχιουμάν όμως φαίνεται οχυρωμένος πίσω από συγκεκριμένες θέσεις.

Πρώτον, επιδιώκει ρητή δέσμευση περί εκ περιτροπής προεδρία (στη συζήτηση για την πολιτική ισότητα) αλλά και εξασφάλιση κάποιου είδους διεθνούς αναγνώρισης του ψευδοκράτος σε περίπτωση νέας κατάρρευσης των επίσημων διαπραγματεύσεων. Όπως αντιλαμβάνεστε η Λευκωσία δεν πρόκειται να συναινέσει σε κανένα από τα δύο σημεία. Οι αρχικοί πανηγυρισμοί για την εκλογή Ερχιουμάν αντί του… αδιάλλακτου Τατάρ μάλλον ήταν υπερβολικοί.

Ανεξαρτήτως του ευνοϊκού ή μη διεθνούς περιβάλλοντος, αυτό που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε είναι ο βαθμός εξάρτησης του εκάστοτε τουρκοκύπριου ηγέτη από την Άγκυρα.