Nέο κύκλο έντασης γύρω από τις μεταναστευτικές επιχειρήσεις της κυβέρνησης Τραμπ πυροδοτούν τα στοιχεία που έρχονται στο φως, γύρω από τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι, αλλά και παράλληλες εξελίξεις με εμπλοκή άλλων κρατών και δικαστικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, στην αιματηρή επιχείρηση, το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Μινεσότα, προκύπτει πως ήταν δύο οι ομοσπονδιακοί πράκτορες που πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 37χρονο Άλεξ Πρέτι, νοσηλευτή σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων (CBP) του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ προς το Κογκρέσο, οι αρχές επιχείρησαν να τον θέσουν υπό κράτηση, εκείνος αντιστάθηκε και ακολούθησε πάλη. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, πράκτορας της Συνοριοφυλακής φώναξε επανειλημμένα «έχει όπλο!». Ένας αξιωματικός της Συνοριοφυλακής και ένας της CBP πυροβόλησαν με πιστόλια Glock.

Η ανάλυση βασίστηκε σε υλικό από κάμερες σώματος και υπηρεσιακά έγγραφα και πραγματοποιήθηκε από το Γραφείο Επαγγελματικής Ευθύνης της CBP. Ο νόμος απαιτεί ενημέρωση των αρμόδιων επιτροπών του Κογκρέσου εντός 72 ωρών για θανάτους υπό κράτηση της CBP.

Επίθεση με υγρό κατά της Ιλχάν Ομάρ

Σε ξεχωριστό περιστατικό, ένας άνδρας συνελήφθη αφού ψέκασε με άγνωστο υγρό τη βουλευτή Ιλχάν Ομάρ, κατά τη διάρκεια ανοικτής εκδήλωσης στη Μινεάπολη. Λίγο νωρίτερα, η Δημοκρατική βουλευτής είχε καλέσει στην κατάργηση της ICE και στην παραίτηση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ.

Τραμπ: «Θα αποκλιμακώσουμε λίγο»

Οι εξελίξεις ήρθαν μία ημέρα μετά την εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τον «τσάρο των συνόρων» Τομ Χόμαν να αναλάβει τον συντονισμό της μεταναστευτικής επιχείρησης στη Μινεσότα, στον απόηχο της δολοφονίας Πρέτι — σε δεύτερο επεισόδιο θανατηφόρων πυροβολισμών από τις αρχές, μέσα σε έναν μήνα, στο πλαίσιο της επιβολής του μετανάστευτικού νόμου της κυβέρνησης Τραμπ.

«Θα αποκλιμακώσουμε λίγο», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος στο Fox News, υπογραμμίζοντας ότι ο Χόμαν «τα βρίσκει» με κυβερνήτες και δημάρχους, ακόμη και σε πολιτείες υπό Δημοκρατικούς. Ερωτηθείς αν ο θάνατος Πρέτι ήταν δικαιολογημένος, ο πρόεδρος απάντησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «μεγάλη έρευνα». Τις πρώτες ώρες μετά το περιστατικό, στελέχη της κυβέρνησης επιχείρησαν να αποδώσουν ευθύνες στο ίδιο το θύμα.

Ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ —που αρχικά τον είχε αποκαλέσει «δολοφόνο»— ανασκεύασε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι αξιωματικοί της CBP «ενδέχεται να μην ακολούθησαν» το πρωτόκολλο, καθώς οι αρχικές ανακοινώσεις βασίστηκαν σε αναφορές από το πεδίο.

Διπλωματικό επεισόδιο: Διαμαρτυρία του Εκουαδόρ

Το υπουργείο Εξωτερικών του Εκουαδόρ (Ισημερινός) υπέβαλε «ρηματική διακοίνωση» στην αμερικανική πρεσβεία, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνει πράκτορες της ICE να επιχειρούν να εισέλθουν στο προξενείο της χώρας στη Μινεάπολη, χωρίς άδεια. Υπάλληλος τούς απέτρεψε, λέγοντας ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος, ενώ ακούγεται απειλή από πράκτορα, πριν τελικά αποχωρήσουν.

Ecuador protestó ante EU por un intento de ingreso de ICE a su consulado en Mineápolis.

Funcionarios impidieron la entrada y activaron protocolos de emergencia.

El momento quedó grabado en video.https://t.co/EXuGcPeUjO#Ecuador #ICE #Mineapolis #EU pic.twitter.com/cGOzcM8Jq5 — La Jornada (@lajornadaonline) January 28, 2026

Το διεθνές δίκαιο απαγορεύει γενικά την είσοδο αρχών επιβολής του νόμου σε ξένες διπλωματικές εγκαταστάσεις, χωρίς άδεια, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων άμεσου κινδύνου ζωής. Το Εκουαδόρ δήλωσε ότι ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και ότι η διαμαρτυρία κατατέθηκε, ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογες απόπειρες.

Αλλαγή προσώπων στην επιχείρηση

Παρά την ένταση, η δραστηριότητα επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας στη Μινεάπολη και τα προάστια της παρέμεινε συγκρίσιμη με τις προηγούμενες εβδομάδες. Μετά τον θάνατο Πρέτι και βίντεο που αμφισβητούν ότι αποτελούσε ενεργή απειλή, η κυβέρνηση ανέθεσε την επιχείρηση στον Χόμαν, αντικαθιστώντας τον διοικητή της Συνοριοφυλακής Γκρέγκορι Μοβίνο.

Danza tradicional en honor a Alex Pretti en MINEÁPOLIS. ❤️ pic.twitter.com/Hoy0DkqsjP — Hans Salazar 🇲🇽🇵🇸 (@Hans2412) January 28, 2026

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Μοβίνο «πολύ καλό», αλλά «λίγο ακραίο», προσθέτοντας ότι «ίσως δεν ήταν καλή ιδέα εδώ». Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Ουόλζ και ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι συναντήθηκαν με τον Χόμαν και συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες.

Παρεμβάσεις της Δικαιοσύνης

Στο Τέξας, ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε προσωρινά να μη γίνει απέλαση ή μεταφορά ενός πεντάχρονου παιδιού και του πατέρα του, που κατάγονται από το Εκουαδόρ και οι οποίοι συνελήφθησαν στη Μινεσότα.

Σε άλλη υπόθεση, η απελευθέρωση κρατούμενου από τον Ισημερινό, οδήγησε τον επικεφαλής ομοσπονδιακό δικαστή της Μινεσότα να ανακαλέσει εντολή για προσωπική εμφάνιση του επικεφαλής της ICE στο δικαστήριο.

Ο δικαστής Πάτρικ Σιλτς κατήγγειλε «εξαιρετικής έκτασης» παραβιάσεις δικαστικών εντολών από την ICE, σημειώνοντας ότι στάλθηκαν «χιλιάδες πράκτορες», χωρίς πρόβλεψη για τον όγκο των προσφυγών που θα ακολουθούσαν. Η απόφαση για αναστολή της επιχείρησης επιβολής εκκρεμεί, χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.