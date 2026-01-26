Οι γονείς του Άλεξ Πρέτι, ο οποίος δολοφονήθηκε από τις ομοσπονδιακές αρχές μετανάστευσης στη νότια Μινεάπολη το Σάββατο το πρωί, εξέδωσαν μια δήλωση στην οποία χαρακτήρισαν τον γιο τους «καλό άνθρωπο».

Παράλληλα, και καταδίκασαν αυτό που αποκάλεσαν «αηδιαστικά ψέματα που είπε η κυβέρνηση για τον γιο μας».

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Είμαστε συντετριμμένοι, αλλά και πολύ θυμωμένοι. Ο Άλεξ ήταν ένας καλοκάγαθος άνθρωπος που αγαπούσε βαθιά την οικογένεια και τους φίλους του, αλλά και τους Αμερικανούς βετεράνους που φρόντιζε ως νοσοκόμος στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου VA στη Μινεάπολη.

Ο Άλεξ ήθελε να κάνει τη διαφορά σε αυτόν τον κόσμο. Δυστυχώς, δεν θα είναι μαζί μας για να δει το αντίκτυπο της δράσης του. Δεν χρησιμοποιώ τον όρο «ήρωας» ελαφρά τη καρδία. Ωστόσο, η τελευταία του σκέψη και πράξη ήταν να προστατεύσει μια γυναίκα.

Τα αηδιαστικά ψέματα που είπε η κυβέρνηση για τον γιο μας είναι κατακριτέα και αηδιαστικά. Είναι σαφές ότι ο Άλεξ δεν κρατάει όπλο όταν δέχεται επίθεση από τους δολοφονικούς και δειλούς κακοποιούς της ICE του Τραμπ. Κρατάει το τηλέφωνό του στο δεξί χέρι και το αριστερό του χέρι είναι σηκωμένο πάνω από το κεφάλι του, ενώ προσπαθεί να προστατεύσει τη γυναίκα που η ICE μόλις έσπρωξε κάτω, ενώ τον ψεκάζουν με πιπεριά.

Παρακαλώ, διαδώστε την αλήθεια για τον γιο μας. Ήταν καλός άνθρωπος. Σας ευχαριστώ».

Μισό βήμα πίσω από Τραμπ, χωρίς να σταματάει τις προκλήσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τραμπ νωρίτερα σήμερα εμφανίστηκε για πρώτη φορά να κάνει μισό βήμα πίσω από την αρχική του θέση, χωρίς βέβαια να σταματάει να προκαλεί. Σύμφωνα με όσα ανέφερε σε σχετική ερώτηση σε μια μίνι τηλεφωνική συνέντευξη που έδωσε στην Wall Street Journal για την δολοφονία του Πρέτι, κι αν ο πράκτορας που άνοιξε πυρ έπραξε σύμφωνα με τις οδηγίες που είχε απάντησε πως: «Το εξετάζουμε, επανεξετάζουμε τα πάντα και θα βγάλουμε ένα συμπέρασμα».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Τραμπ, σε μια προσπάθεια δικαιολόγησης της πράξης του πράκτορα της ICE: «Δεν μου αρέσουν καθόλου οι πυροβολισμοί. Δεν μου αρέσει αυτό. Αλλά δεν μου αρέσει ούτε όταν κάποιος πηγαίνει σε μια διαμαρτυρία έχοντας ένα πολύ ισχυρό, πλήρως γεμισμένο όπλο με δύο γεμιστήρες γεμάτους σφαίρες. Ούτε αυτό παίζει καλά».

Βίντεο που έχουν καταγραφεί από μάρτυρες δείχνουν ότι ο 37χρονος νοσηλευτής κρατούσε τηλεφωνικό κινητό και όχι όπλο τη στιγμή που δέχτηκε πυροβολισμούς, κάτι που αντικρούει τις αρχικές δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων ότι απείλησε τους πράκτορες.

Στη συνέντευξη, ο Τραμπ επίσης άφησε να εννοηθεί ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα αποσύρει τους πράκτορες της ICE από τη Μινεάπολη, αν και δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα. Ανέφερε ότι «κάποια στιγμή θα φύγουμε. Έχουν κάνει φανταστική δουλειά». Όπως υποστήριξε «μετά θα αφήσουμε εκεί ένα άλλο κλιμάκιο ανθρώπων εκεί για την οικονομική απάτη».